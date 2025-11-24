https://ria.ru/20251124/moldaviya-2057267567.html
Глава МИД ПМР призвал выводить из искусственной комы формат "5+2"
Глава МИД ПМР призвал выводить из искусственной комы формат "5+2"
Глава МИД ПМР Игнатьев: формат "5+2" надо выводить из искусственной комы
ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Переговорный формат "5+2" необходимо выводить из искусственной комы, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев
и Тирасполь
как стороны конфликта, Россия
, Украина
, ОБСЕ
- в качестве посредников, Евросоюз и США
- как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе
.
"Было много попыток сломать формат. Был период, когда Кишинёв официально выходил из формата "5+2", как мы знаем. Но в итоге они возвращались за стол переговоров. Я считаю, что время, когда искусственно заморожен или искусственно находится в коме формат "5+2", тоже подходит к концу", - сказал Игнатьев
в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Глава МИД ПМР также добавил, что сегодня наблюдается определённая активизация политико-дипломатического переговорного трека.
"Сейчас, мне кажется, есть сигналы, которые говорят о том, что дипломатический интерес к приднестровскому процессу повышается, поэтому рано или поздно, но необходимо возвращаться за стол переговоров. Чем раньше, тем лучше", - отметил Игнатьев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.