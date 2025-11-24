Рейтинг@Mail.ru
СБ России: Кишинев после выборов продолжил курс на интеграцию в НАТО - РИА Новости, 24.11.2025
20:28 24.11.2025
СБ России: Кишинев после выборов продолжил курс на интеграцию в НАТО
Кишинев после прошедших в конце сентября нынешнего года парламентских выборов продолжил курс на форсированную интеграцию Молдавии в Евросоюз и НАТО, заявили... РИА Новости, 24.11.2025
в мире, россия, молдавия, кишинев, нато, снг, евразийский экономический союз
СБ России: Кишинев после выборов продолжил курс на интеграцию в НАТО

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Кишинев после прошедших в конце сентября нынешнего года парламентских выборов продолжил курс на форсированную интеграцию Молдавии в Евросоюз и НАТО, заявили члены научно-экспертного совета СБ РФ.
Как сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ, в понедельник состоялось заседание комитета по проблемам СНГ научно-экспертного совета Совбеза, на котором обсуждалась ситуация в Молдавско-Приднестровском регионе.
"В ходе заседания эксперты указывали, что после прошедших с многочисленными нарушениями сентябрьских парламентских выборов руководство страны продолжило курс на форсированную интеграцию в европейские структуры, включая Евросоюз и НАТО", - говорится в сообщении.
На заседании было отмечено, что нынешние власти Молдавии выступают проводниками внешней политической повестки.
"В ходе выборов имело место прямое и косвенное вмешательство в избирательный процесс с целью обеспечения нужного результата для правящей партии. Была также подчеркнута дискриминационная политика нынешних властей по отношению к молдаванам, проживающим за рубежом – российскую часть молдавской диаспоры фактически лишили права голоса на выборах", - отмечается в сообщении.
Эксперты комитета также констатировали, что евроинтеграционный курс, сопряженный с разрывом связей с СНГ и другими объединениями на пространстве Евразии, отрицательно сказался на молдавской экономике, которая может быть успешна только в сотрудничестве с ЕАЭС и, в частности, с Россией.
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В СВР рассказали о плане НАТО против российских войск в ПМР
23 сентября, 11:21
 
