СБ России: Кишинев после выборов продолжил курс на интеграцию в НАТО

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Кишинев после прошедших в конце сентября нынешнего года парламентских выборов продолжил курс на форсированную интеграцию Молдавии в Евросоюз и НАТО, заявили члены научно-экспертного совета СБ РФ.

"В ходе выборов имело место прямое и косвенное вмешательство в избирательный процесс с целью обеспечения нужного результата для правящей партии. Была также подчеркнута дискриминационная политика нынешних властей по отношению к молдаванам, проживающим за рубежом – российскую часть молдавской диаспоры фактически лишили права голоса на выборах", - отмечается в сообщении.