Экс-глава минюста Молдавии прокомментировал инцидент с ПЗРК - РИА Новости, 24.11.2025
19:50 24.11.2025
Экс-глава минюста Молдавии прокомментировал инцидент с ПЗРК
в мире
молдавия
румыния
израиль
майя санду
нато
в мире, молдавия, румыния, израиль, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Румыния, Израиль, Майя Санду, НАТО
Экс-глава минюста Молдавии прокомментировал инцидент с ПЗРК

Экс-глава Минюста Молдавии Нагачевский: контрабанда ПЗРК подорвет доверие ЕС

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Инцидент с контрабандой переносных зенитно-ракетных комплексов, произошедший на границе с Румынией, нанес удар по репутации Молдавии, подорвав доверие со стороны европейских и американских партнеров, заявил бывший глава минюста Фадей Нагачевский.
Румынский телеканал Digi24 сообщал, что таможня Румынии в минувший четверг задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Позднее стало известно, что среди обнаруженного вооружения были ПЗРК. По результатам этой таможенной проверки в Молдавии возбуждено уголовное дело, трое подозреваемых помещены под арест на 30 суток.
"Власти должны понять, что сейчас не так важно, какая будет реакция внутри страны, их должно волновать, какая будет внешняя реакция после этой ситуации. Они должны будут восстановить доверие, которое потеряли после этой ситуации от партнеров: европейских, американских и других", - заявил Нагачевский в эфире телеканала "Первый в Молдове".
По словам экс-министра, руководство страны пытается оправдаться и предоставить обществу различные версии и теории произошедшего на таможне в Албице в надежде, что какая-то из теорий поможет им смягчить удар от случившегося.
Как уточняют румынские прокуроры, оружие, обнаруженное в ночь со среды на четверг на таможне Албица, было оформлено как металлический лом и предназначалось для отправки в Израиль.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Инцидент с ПЗРК подрывает нейтралитет Молдавии, заявил экс-премьер Филат
20 ноября, 23:08
 
В миреМолдавияРумынияИзраильМайя СандуНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
