Рейтинг@Mail.ru
Молдавские власти реализуют схему хищения средств, считает экс-премьер - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/moldaviya-2057236474.html
Молдавские власти реализуют схему хищения средств, считает экс-премьер
Молдавские власти реализуют схему хищения средств, считает экс-премьер - РИА Новости, 24.11.2025
Молдавские власти реализуют схему хищения средств, считает экс-премьер
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) внедрила схему по расхищению средств через завышенные заимствования у банков, утверждает экс-премьер, РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T19:03:00+03:00
2025-11-24T19:03:00+03:00
в мире
молдавия
владимир филат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20250923/vlasti-2043812738.html
https://ria.ru/20251013/moldaviya-2047909722.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, владимир филат
В мире, Молдавия, Владимир Филат
Молдавские власти реализуют схему хищения средств, считает экс-премьер

Филат: ПДС внедрила разрушительную для бюджета схему по расхищению средств

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) внедрила схему по расхищению средств через завышенные заимствования у банков, утверждает экс-премьер, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат.
"Схема ПДС по расхищению публичных средств через завышенные заимствования - просто, примитивно, но разрушительно для государственного бюджета: государство занимает деньги у банков под очень высокие проценты, сегодня около 9,4% годовых. Теми же средствами государство формирует краткосрочные депозиты, по депозитам начисляются проценты в два–три раза ниже. Разница в процентных ставках - это прямой ущерб бюджету: десятки миллионов леев ежегодно, буквально выброшенные на ветер", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Молдавия намеренно скрывает проблемы в экономике, заявил экс-президент
23 сентября, 17:59
Он отметил, что в результате этой схемы выигрывают только банки, а в проигрыше оказывается госбюджет. Ситуация обостряется тем, что 80% этих кредитов средств идут на погашение старых долгов.
"Редко можно увидеть власть, которая одновременно массово занимает средства, платит рекордно высокие проценты последних лет, размещает эти деньги на низкодоходных депозитах, ежегодно теряет миллионы леев, и при этом гордится тем, что "изобрела" нечто "революционное", - добавил Филат.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Экономика Молдавии теряет инвесторов, заявил Боля
13 октября, 10:56
 
В миреМолдавияВладимир Филат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала