Молдавские власти реализуют схему хищения средств, считает экс-премьер

КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) внедрила схему по расхищению средств через завышенные заимствования у банков, утверждает экс-премьер, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат.

"Схема ПДС по расхищению публичных средств через завышенные заимствования - просто, примитивно, но разрушительно для государственного бюджета: государство занимает деньги у банков под очень высокие проценты, сегодня около 9,4% годовых. Теми же средствами государство формирует краткосрочные депозиты, по депозитам начисляются проценты в два–три раза ниже. Разница в процентных ставках - это прямой ущерб бюджету: десятки миллионов леев ежегодно, буквально выброшенные на ветер", - написал Филат в своем Telegram-канале

Он отметил, что в результате этой схемы выигрывают только банки, а в проигрыше оказывается госбюджет. Ситуация обостряется тем, что 80% этих кредитов средств идут на погашение старых долгов.

"Редко можно увидеть власть, которая одновременно массово занимает средства, платит рекордно высокие проценты последних лет, размещает эти деньги на низкодоходных депозитах, ежегодно теряет миллионы леев, и при этом гордится тем, что "изобрела" нечто "революционное", - добавил Филат.