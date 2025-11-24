Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото

В Приднестровье призвали поддержать петицию против закрытия РЦНК

ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Союз русских общин Приднестровья призвал граждан республики присоединиться к петиции, которую запустили в Молдавии против закрытия Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе.

Как сообщил в понедельник Координационный совет российских соотечественников в Молдавии , в стране запущена петиция против закрытия РЦНК Кишиневе . Ранее глава Русской общины в Молдавии Людмила Лащёнова заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК.

"Призываем всех неравнодушных людей присоединиться к петиции против закрытия Русского Дома в Кишиневе", - говорится в обращении, размещенном на сайте Союза русских общин ПМР.

Отмечается, что культурные фестивали, конкурсы, выставки, литературные и исторические вечера, образовательные программы, акции ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, форумы и конференции, молодежные культурно-просветительские и образовательные проекты, обучение по квотам в России для наших абитуриентов – вот некоторые из огромного количества направлений гуманитарной деятельности представительства Россотрудничества в Молдавии.

"Закрытие Русского Дома в Кишиневе лишает огромное число наших сограждан возможности доступа к этим важным инициативам", - подчеркивается в обращении.

Премьер Молдавии Александр Мунтяну 5 ноября сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Парламент Молдавии 13 ноября одобрил эту инициативу в первом чтении. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.