В Приднестровье призвали поддержать петицию против закрытия РЦНК - РИА Новости, 24.11.2025
17:16 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/moldaviya-2057203601.html
В Приднестровье призвали поддержать петицию против закрытия РЦНК
В Приднестровье призвали поддержать петицию против закрытия РЦНК - РИА Новости, 24.11.2025
В Приднестровье призвали поддержать петицию против закрытия РЦНК
Союз русских общин Приднестровья призвал граждан республики присоединиться к петиции, которую запустили в Молдавии против закрытия Российского центра науки и... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T17:16:00+03:00
2025-11-24T17:16:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
дмитрий песков
рцнк
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251124/pmr-2057090763.html
молдавия
кишинев
россия
В Приднестровье призвали поддержать петицию против закрытия РЦНК

Союз русских общин ПМР призвал присоединиться к петиции против закрытия РЦНК

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Союз русских общин Приднестровья призвал граждан республики присоединиться к петиции, которую запустили в Молдавии против закрытия Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе.
Как сообщил в понедельник Координационный совет российских соотечественников в Молдавии, в стране запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе. Ранее глава Русской общины в Молдавии Людмила Лащёнова заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК.
"Призываем всех неравнодушных людей присоединиться к петиции против закрытия Русского Дома в Кишиневе", - говорится в обращении, размещенном на сайте Союза русских общин ПМР.
Отмечается, что культурные фестивали, конкурсы, выставки, литературные и исторические вечера, образовательные программы, акции ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, форумы и конференции, молодежные культурно-просветительские и образовательные проекты, обучение по квотам в России для наших абитуриентов – вот некоторые из огромного количества направлений гуманитарной деятельности представительства Россотрудничества в Молдавии.
"Закрытие Русского Дома в Кишиневе лишает огромное число наших сограждан возможности доступа к этим важным инициативам", - подчеркивается в обращении.
Премьер Молдавии Александр Мунтяну 5 ноября сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Парламент Молдавии 13 ноября одобрил эту инициативу в первом чтении. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
План Молдавии по реинтеграции ПМР может привести к откату, считает эксперт
Вчера, 11:40
 
В миреМолдавияКишиневРоссияДмитрий ПесковРЦНКФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
Версия 2023.1 Beta
