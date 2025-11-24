КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов инициирует парламентское расследование случаев контрабанды оружия, заявил бывший министр внутренних дел республики, депутат от названной партии Павел Войку.
Румынский телеканал Digi24 сообщал, что таможня Румынии 20 ноября задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Позднее стало известно, что среди обнаруженного вооружения были ПЗРК. По результатам таможенной проверки в Молдавии возбуждено уголовное дело.
"Партия социалистов инициирует создание комиссии по расследованию для осуществления парламентского контроля за контрабандой оружия, боеприпасов и военной техники", - сказал Войку на брифинге.
Депутат отметил, что этот случай контрабанды оружия и боеприпасов угрожает безопасности и нейтральному статусу Молдавии, а также представляет угрозу безопасности соседних стран. По его словам, эта ситуация свидетельствует о профессиональной халатности в деятельности органов власти - Службы информации и безопасности, МВД, минобороны, таможенной службы, пограничной полиции.
Войку обратил внимание на то, что до сих пор нет реакции на этот случай президента республики Майи Санду, которая является гарантом суверенитета, национальной независимости, единства и территориальной целостности страны. Он также заметил, что не был созван Совет национальной безопасности, который непосредственно отвечает за анализ угроз, рисков, опасностей и уязвимостей для госбезопасности, национальной обороны и общественного порядка.
Страны Запада и нынешняя власть Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.