В Молдавии запустили петицию против закрытия РЦНК в Кишиневе

КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. В Молдавии запущена петиция против закрытия Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе, сообщает Координационный совет российских соотечественников в республике.
Ранее глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК.
"Помимо сбора подписей запускаем и электронную петицию в защиту Русского дома в Кишиневе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале совета.
Премьер Молдавии Александр Мунтяну ранее сообщил, что правительство республики 5 ноября одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Парламент Молдавии 13 ноября одобрил эту инициативу в первом чтении. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.