В Югре рассказали о размере выплат для контрактников Минобороны

ТЮМЕНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра предлагает самую большую в России единовременную выплату заключившим контракт с Минобороны РФ, после повышения почти на миллион рублей ее размер достиг 4,1 миллиона рублей, сообщили в правительстве округа.