21:51 24.11.2025 (обновлено: 22:00 24.11.2025)
В Югре рассказали о размере выплат для контрактников Минобороны
В Югре рассказали о размере выплат для контрактников Минобороны
россия, тюменская область, общество
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра предлагает самую большую в России единовременную выплату заключившим контракт с Минобороны РФ, после повышения почти на миллион рублей ее размер достиг 4,1 миллиона рублей, сообщили в правительстве округа.
"В округе увеличили размер единовременной выплаты при заключении контракта на военную службу. Теперь региональная поддержка составляет 3,550 миллиона рублей, к которым добавляются 400 тысяч рублей федеральной выплаты и 150 тысяч рублей муниципальной. Общая сумма - 4,1 миллиона рублей - самая большая выплата в стране", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства округа.
Отмечается, что контракт могут заключить граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства от 18 до 65 лет. Минимальный срок службы - год, предусмотрен отпуск 15 суток каждые полгода. Иногородним компенсируют проезд, проживание, питание и предоставляют все необходимое снаряжение.
Ранее Тюменская область повысила на период с 7 октября по 30 ноября региональную выплату контрактникам с 1,9 до 3 миллионов рублей, с учетом федеральной поддержки общая сумма составила 3,4 миллиона рублей, что до сегодняшнего дня было самой высокой выплатой контрактникам в России. В понедельник информационный центр правительства сообщил, что повышенная выплата в регионе продлена до конца декабря.
