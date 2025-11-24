МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские войска освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский в Красноармейске, сообщило Минобороны.
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский, продолжают зачистку населенного пункта Ровное", — говорится в сводке.
Российские бойцы также отразили восемь атак 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 425-го штурмового полка ВСУ из района Гришино при попытке противника деблокировать окруженные формирования.
"Уничтожены до 35 украинских военнослужащих и бронетранспортер М113 производства США", — отметили в министерстве.
В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии выбивают ВСУ из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 148 зданий, указали в ведомстве.
Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Этот город был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в Донецкой Народной Республике.
За сутки украинская армия потеряла на этом участке фронта до 250 боевиков, два бронетранспортера, пикап и два орудия полевой артиллерии.
На минувшей неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные контролируют уже более 75% территории города.
