Мирошник рассказал, что может помочь кризису на Украине закончиться раньше

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Украинский кризис закончится быстрее, если будет всё больше стран, смотрящих на него незатуманенным взглядом и осознающих все последствия, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Когда страны пытаются создать какие-то группы влияния для блокирования идиотских решений, это, безусловно, плюс. Это попытка все-таки посмотреть незатуманенным взглядом на происходящие события, осознать их глубину и последствия. Чем больше будет таких стран, тем быстрее закончится этот украинский кризис и тем понятнее будут последствия", - сказал Мирошник в интервью aif.ru , отвечая на вопрос про возможность создания Венгрией, Чехией и Словакией альянса в ЕС против поддержки киевского режима.

Он отметил, что на примере Венгрии понятно, что эта страна защищает перспективы своего населения, когда Будапешт отстаивает возможность торговать с Россией, а не пытается защитить саму Россию.