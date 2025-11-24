Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал, что может помочь кризису на Украине закончиться раньше - РИА Новости, 24.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
00:26 24.11.2025 (обновлено: 00:47 24.11.2025)
Мирошник рассказал, что может помочь кризису на Украине закончиться раньше
Мирошник рассказал, что может помочь кризису на Украине закончиться раньше - РИА Новости, 24.11.2025
Мирошник рассказал, что может помочь кризису на Украине закончиться раньше
Украинский кризис закончится быстрее, если будет всё больше стран, смотрящих на него незатуманенным взглядом и осознающих все последствия, заявил посол МИД РФ... РИА Новости, 24.11.2025
Мирошник рассказал, что может помочь кризису на Украине закончиться раньше

Мирошник: кризис на Украине закончится при осознании последствий большинством

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Украинский кризис закончится быстрее, если будет всё больше стран, смотрящих на него незатуманенным взглядом и осознающих все последствия, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Когда страны пытаются создать какие-то группы влияния для блокирования идиотских решений, это, безусловно, плюс. Это попытка все-таки посмотреть незатуманенным взглядом на происходящие события, осознать их глубину и последствия. Чем больше будет таких стран, тем быстрее закончится этот украинский кризис и тем понятнее будут последствия", - сказал Мирошник в интервью aif.ru, отвечая на вопрос про возможность создания Венгрией, Чехией и Словакией альянса в ЕС против поддержки киевского режима.
Он отметил, что на примере Венгрии понятно, что эта страна защищает перспективы своего населения, когда Будапешт отстаивает возможность торговать с Россией, а не пытается защитить саму Россию.
Издание Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана писало, что Венгрия хочет объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования скептически относящегося к Украине альянса в Евросоюзе.
