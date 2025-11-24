https://ria.ru/20251124/miroshnik-2057016037.html
Мирошник рассказал, что может помочь кризису на Украине закончиться раньше
Мирошник рассказал, что может помочь кризису на Украине закончиться раньше - РИА Новости, 24.11.2025
Мирошник рассказал, что может помочь кризису на Украине закончиться раньше
Украинский кризис закончится быстрее, если будет всё больше стран, смотрящих на него незатуманенным взглядом и осознающих все последствия, заявил посол МИД РФ... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T00:26:00+03:00
2025-11-24T00:26:00+03:00
2025-11-24T00:47:00+03:00
венгрия
россия
украина
родион мирошник
евросоюз
politico
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641464_0:52:1170:710_1920x0_80_0_0_8fd760432b15de871830c5a5d501fb5f.jpg
https://ria.ru/20251124/miroshnik-2057015895.html
https://ria.ru/20251124/miroshnik-2057015605.html
венгрия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641464_65:0:1105:780_1920x0_80_0_0_061653612cef39318e64c46db42058ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, украина, родион мирошник, евросоюз, politico
Венгрия, Россия, Украина, Родион Мирошник, Евросоюз, Politico, Специальная военная операция на Украине
Мирошник рассказал, что может помочь кризису на Украине закончиться раньше
Мирошник: кризис на Украине закончится при осознании последствий большинством
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Украинский кризис закончится быстрее, если будет всё больше стран, смотрящих на него незатуманенным взглядом и осознающих все последствия, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Когда страны пытаются создать какие-то группы влияния для блокирования идиотских решений, это, безусловно, плюс. Это попытка все-таки посмотреть незатуманенным взглядом на происходящие события, осознать их глубину и последствия. Чем больше будет таких стран, тем быстрее закончится этот украинский кризис и тем понятнее будут последствия", - сказал Мирошник в интервью aif.ru
, отвечая на вопрос про возможность создания Венгрией, Чехией и Словакией альянса в ЕС против поддержки киевского режима.
Он отметил, что на примере Венгрии понятно, что эта страна защищает перспективы своего населения, когда Будапешт отстаивает возможность торговать с Россией, а не пытается защитить саму Россию.
Издание Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана писало, что Венгрия хочет объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования скептически относящегося к Украине альянса в Евросоюзе.