Мирошник объяснил, до какого момента Польша будет адвокатом Украины

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Польша будет адвокатом Украины до тех пор, пока через неё идут средства из Евросоюза, как только начинаются проблемы, особенно на почве идеологии, то поляки будут требовать от Киева всё в своих интересах, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.