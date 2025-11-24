МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Польша будет адвокатом Украины до тех пор, пока через неё идут средства из Евросоюза, как только начинаются проблемы, особенно на почве идеологии, то поляки будут требовать от Киева всё в своих интересах, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Они (поляки – ред.) называют себя адвокатами Украины, но с таким адвокатом можешь быть точно уверен, что тебя посадят. Пока идут средства из Евросоюза, которые они могут пропустить через себя, они готовы быть адвокатами. Как только начинаются какие-то проблемы, когда это сталкивается с идеологией, они будут требовать от Украины всего чего угодно, только бы чувствовать свою прибыль, достижение своих внутренних интересов", - сказал Мирошник в интервью aif.ru.
Он добавил, что поляков не пугает нацизм, их пугает украинский коллаборационизм, отличившийся в убийствах польских граждан, а свою историю Польша переписывать не хочет и никакими братьями для украинцев они не являются.
Мирошник обратил внимание, что на сегодняшний день становый хребет киевского режима — это как раз коллаборационизм, нацизм, радикальный украинский национализм. По его словам, Степан Бандера - символ режима Владимира Зеленского, отказ от которого вызовет тяжелые последствия внутри Украины, Зеленский на это не пойдет.
"Киев историю с Бандеровщиной и эксгумацией последствий Волынской резни будет ретушировать. Путем задабривания поляков они будут максимально стараться эту тему немножко отодвинуть в сторону, но, как только будут очередные всплески политической активности на территории Польши, эта тема будет постоянно всплывать. Здесь неразрешимое противоречие между украинскими бандеровцами и польскими гражданами, которые являются наследниками убиенных в Волынской резне", - заключил он.
