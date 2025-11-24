МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Государства, чьи наемники находятся на Украине, должны понимать, что они везут домой не только нацизм, но и боевую подготовку, а потом можно будет увидеть всплеск радикальной активности, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Государства должны понимать о том, что вместе с вот этой бациллой нацизма, которой они (наемники – Прим. Ред.) напитываются на территории Украины, они везут к себе домой боевую подготовку. И после этого вы получите взрывы, терроризм, вы получите всплеск какой-то радикальной активности. Но в некоторых вопросах объяснить действия европейских государств не получается", — сказал Мирошник в интервью aif.ru

Он отметил, что сейчас нет никакого осуждения со стороны тех стран, которые в значительной степени являются лидерами по поставке военных наемников в ВСУ.

"По верифицированным данным, Польша сегодня остается пока лидером по отправке иностранных наемников на территорию Украины. Многие из них, прибалтийские боевики, ирландские зачастую являются приверженцами нацистской идеологии. Они ее не скрывают и всячески демонстрируют. И приезжают они, собственно, зачем? Для получения боевого опыта. Они проходят подготовку, становятся более ценными в своих рядах радикалов", — подчеркнул Мирошник.