https://ria.ru/20251124/miroshnik-2057015605.html
Мирошник рассказал, что иностранные наемники везут с Украины
Мирошник рассказал, что иностранные наемники везут с Украины - РИА Новости, 24.11.2025
Мирошник рассказал, что иностранные наемники везут с Украины
Государства, чьи наемники находятся на Украине, должны понимать, что они везут домой не только нацизм, но и боевую подготовку, а потом можно будет увидеть... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T00:21:00+03:00
2025-11-24T00:21:00+03:00
2025-11-24T05:52:00+03:00
в мире
украина
россия
польша
родион мирошник
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640528_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_7a33701f1c9796e2b978ffc59bf6b604.jpg
https://ria.ru/20251122/miroshnik-2056756834.html
https://ria.ru/20251124/miroshnik-2057015451.html
украина
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640528_0:0:1170:878_1920x0_80_0_0_c38f79404d4334a4c01f67872d82ade6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, польша, родион мирошник, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Польша, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Мирошник рассказал, что иностранные наемники везут с Украины
Мирошник: иностранные наемники везут с Украины боевой опыт
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Государства, чьи наемники находятся на Украине, должны понимать, что они везут домой не только нацизм, но и боевую подготовку, а потом можно будет увидеть всплеск радикальной активности, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Государства должны понимать о том, что вместе с вот этой бациллой нацизма, которой они (наемники – Прим. Ред.) напитываются на территории Украины, они везут к себе домой боевую подготовку. И после этого вы получите взрывы, терроризм, вы получите всплеск какой-то радикальной активности. Но в некоторых вопросах объяснить действия европейских государств не получается", — сказал Мирошник в интервью aif.ru
.
Он отметил, что сейчас нет никакого осуждения со стороны тех стран, которые в значительной степени являются лидерами по поставке военных наемников в ВСУ.
"По верифицированным данным, Польша сегодня остается пока лидером по отправке иностранных наемников на территорию Украины. Многие из них, прибалтийские боевики, ирландские зачастую являются приверженцами нацистской идеологии. Они ее не скрывают и всячески демонстрируют. И приезжают они, собственно, зачем? Для получения боевого опыта. Они проходят подготовку, становятся более ценными в своих рядах радикалов", — подчеркнул Мирошник.
По его словам, в государствах, откуда приезжают наемники на Украину, есть неглупые люди, которые понимают, что возвращение опытных боевиков точно не улучшит ситуацию внутри того государства, куда они вернутся.