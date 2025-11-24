Рейтинг@Mail.ru
Бунты на Украине возможны только с участием Запада, заявил Мирошник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 24.11.2025 (обновлено: 00:46 24.11.2025)
Бунты на Украине возможны только с участием Запада, заявил Мирошник
Бунты на Украине возможны только с участием Запада, заявил Мирошник - РИА Новости, 24.11.2025
Бунты на Украине возможны только с участием Запада, заявил Мирошник
Бунты на Украине возможны только с привлечением западных кураторов, ведь всё украинское гражданское общество создавалось руками Запада, сейчас никаких... РИА Новости, 24.11.2025
Бунты на Украине возможны только с участием Запада, заявил Мирошник

Мирошник: бунты на Украине возможны только с участием Запада

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Бунты на Украине возможны только с привлечением западных кураторов, ведь всё украинское гражданское общество создавалось руками Запада, сейчас никаких перспектив гражданских бунтов там нет, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Убежден, что на Украине сейчас перспектив для гражданских бунтов практически нет… Гражданское общество на территории Украины создавалось западниками, они его и структурировали, они знают, как им управлять. С его помощью они и провели госпереворот на территории Украины... На сегодняшний день проведение там каких-то мероприятий без санкций Запада невозможно", - сказал Мирошник в интервью aif.ru.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Прогнозировать политику США по отношению к Киеву сложно, заявил Мирошник
22 ноября, 07:57
Он отметил, что за последние три года на Украине был один единственный бунт, когда в июне (2025 года) Зеленский хотел переподчинить себе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированное антикоррупционное бюро (САП). Сами украинцы прозвали этот бунт картонным майданом, уточнил Мирошник.
"Тогда уже сработал внешний фактор. Запустили опять "сетку" СМИ, которую контролируют западные структуры. И строго погрозили пальчиком властям украинским: не трогать ни в коем случае. Сколько-то тысяч людей вышли на майдан побунтовать, чтобы Зеленский не трогал НАБУ и САП. 90% граждан Украине не знают, что такое НАБУ и САП. Но, тем не менее, они на протест вышли" – подчеркнул он.
По словам посла, никакие бунты на Украине самостоятельно не проводятся, если только совсем точечные, например, когда сельчане выступают против сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Мирошник указал, что такие акции обычно организует Запад через давно сформированные сети, которые были отработаны на всех майданах.
Он обратил внимание и на тот факт, что структура военных организаций управляется тоже не из Киева, её координирует определенный штаб, в котором участвуют и инструкторы НАТО.
"Против заградотряда тоже сильно не побежишь. Об этом я не раз говорил с десятками пленных украинцев, которые описывали саму систему, в которой они зажаты. Процентов 70 это — насильственно мобилизованные, но система, которая выстроена на принуждении к войне, на Украине работает. И она выстроена очень детально, скрупулезно и опробована не только на территории Украины, а с использованием опыта и других стран", - заключил Мирошник.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Мирошник предложил создать новые форматы для трибунала над Украиной
22 ноября, 01:32
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевРодион МирошникНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)НАТО
 
 
