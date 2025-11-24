Рейтинг@Mail.ru
11:52 24.11.2025 (обновлено: 11:58 24.11.2025)
в мире, бельгия, тео франкен
В мире, Бельгия, Тео Франкен
Бельгия увеличит военные расходы в 2026 году, заявил министр обороны

Минобороны Бельгии: Брюссель доведет военные расходы до 2% ВВП уже в 2026 году

© Flickr / fdecomiteБельгийский флаг
Бельгийский флаг - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Flickr / fdecomite
Бельгийский флаг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Новое соглашение о многолетнем бюджете Бельгии предусматривает доведение оборонных расходов страны до 2% ВВП уже с 2026 года, заявил в соцсети X глава Минобороны Тео Франкен после достижения правительством договорённости по бюджету на 2026–2029 годы.
"Мы гарантируем 2% ВВП на оборону на протяжении всей легислатуры (по 2029 года - ред.). Это даст нашей армии необходимый финансовый кислород для масштабного восстановления. Это исторический шаг вперёд, необходимый в эти нестабильные времена", - сказано в публикации.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в понедельник утром, что партии коалиции смогли договориться о параметрах бюджета после политического тупика. Де Вевер 6 ноября заявлял, что намерен уйти в отставку 26 декабря, если соглашение не будет достигнуто.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Словакия не будет покрывать военные расходы Украины, заявил Фицо
24 октября, 09:46
 
В миреБельгияТео Франкен
 
 
