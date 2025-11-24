Бельгия увеличит военные расходы в 2026 году, заявил министр обороны

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Новое соглашение о многолетнем бюджете Бельгии предусматривает доведение оборонных расходов страны до 2% ВВП уже с 2026 года, заявил в соцсети X глава Минобороны Тео Франкен после достижения правительством договорённости по бюджету на 2026–2029 годы.

"Мы гарантируем 2% ВВП на оборону на протяжении всей легислатуры (по 2029 года - ред.). Это даст нашей армии необходимый финансовый кислород для масштабного восстановления. Это исторический шаг вперёд, необходимый в эти нестабильные времена", - сказано в публикации.