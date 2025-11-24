https://ria.ru/20251124/mid-2057220182.html
Запад решил вернуться к колониализму из-за ИИ, заявила Захарова
2025-11-24T17:52:00+03:00
2025-11-24T17:52:00+03:00
2025-11-24T17:52:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
оон
россия
Запад решил вернуться к колониализму из-за ИИ, заявила Захарова
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Добыча полезных ископаемых для современных систем искусственного интеллекта превращается в борьбу за экономический передел мира, в котором Запад, как и в прежние колониальные времена, пытается использовать ресурсы развивающихся стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По данным Конференции ООН
по торговле и развитию (ЮНКТАД) и по данным Научно-исследовательского института тоже ооновской организации ЮНИТА, добыча полезных ископаемых для систем искусственного интеллекта становится борьбой за экономический передел планетарного масштаба", - сказала дипломат в ходе межфракционной конференции в Государственной думе "Приоритеты социально-экономического развития России".
По ее словам, залежи полезных ископаемых и минералов для производства смартфонов и других высокотехнологичных систем расположены в развивающихся странах, а западные компании-производители эксплуатируют недра и рабочую силу этих государств " в геометрической прогрессии".
"Сейчас уже речь идет о таком термине, как "минеральный колониализм", - отметила Захарова
.
Добыча таких минералов, как графит, литий и кобальт, необходимых для цифрового перехода, в 2050 году увеличится на 500%.
"Это только сейчас, без открытия как-либо новых технологий в сфере цифры и искусственного интеллекта. Но это, как вы понимаете, просто усилит неравномерное распределение всего, в том числе тех самых экологических вопросов, которые мы называем "экологическим бременем", - подчеркнула она.