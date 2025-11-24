Рейтинг@Mail.ru
Западные СМИ покрывают преступления Киева, как мафия, заявила Захарова
16:23 24.11.2025 (обновлено: 17:19 24.11.2025)
Западные СМИ покрывают преступления Киева, как мафия, заявила Захарова
в мире, россия, украина, тимур миндич, мария захарова, такер карлсон, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дело миндича, коррупция
В мире, Россия, Украина, Тимур Миндич, Мария Захарова, Такер Карлсон, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Дело Миндича, Коррупция
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Западные издания покрывают киевский режим, как настоящая мировая мафия, не публикуя информацию о преступлениях киевской верхушки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

Ранее американский журналист Такер Карлсон в соцсети X задался вопросом, почему газета The Wall Street Journal несколько месяцев не публикует материал, в котором подробно описывается коррупция Андрея Ермака.

"Потому что недавно итальянская газета Corriere della Sera точно так же отказывалась публиковать интервью Сергея Лаврова, в котором министр в том числе приводил факты, свидетельствующие о неонацистской сущности киевского режима. Настоящая мировая мафия!" — написала она в ответ на публикацию журналиста.
Как сообщил Карлсон, по имеющимся у американского издания сведениям, Ермак присвоил сотни миллионов долларов из финансовой помощи для Киева.
Ранее Захарова заявила, что Corriere della Sera отказалась публиковать ответы Лаврова без сокращений и цензуры из-за страха обсуждать проблему неонацизма. Полную версию публиковал МИД на своем сайте.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он якобы не знал, что происходит за его спиной. А на вопрос о возможном увольнении Ермака, которого также считают причастным к коррупционным схемам, глава киевского режима ответил, что "офис президента — его кадровый приход, поэтому он имеет право принимать любые решения".
В миреРоссияУкраинаТимур МиндичМария ЗахароваТакер КарлсонНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)СШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Дело МиндичаКоррупция
 
 
