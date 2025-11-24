МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Западные издания покрывают киевский режим, как настоящая мировая мафия, не публикуя информацию о преступлениях киевской верхушки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Западные издания покрывают киевский режим, как настоящая мировая мафия, не публикуя информацию о преступлениях киевской верхушки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале

Ранее американский журналист Такер Карлсон в соцсети X задался вопросом, почему газета The Wall Street Journal несколько месяцев не публикует материал, в котором подробно описывается коррупция Андрея Ермака.

"Потому что недавно итальянская газета Corriere della Sera точно так же отказывалась публиковать интервью Сергея Лаврова , в котором министр в том числе приводил факты, свидетельствующие о неонацистской сущности киевского режима. Настоящая мировая мафия!" — написала она в ответ на публикацию журналиста.

Как сообщил Карлсон, по имеющимся у американского издания сведениям, Ермак присвоил сотни миллионов долларов из финансовой помощи для Киева.

Ранее Захарова заявила, что Corriere della Sera отказалась публиковать ответы Лаврова без сокращений и цензуры из-за страха обсуждать проблему неонацизма. Полную версию публиковал МИД на своем сайте.

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Десятого ноябряначали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко , в компании " Энергоатом ", а также у Тимура Миндича , которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.

Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесменаобъявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.