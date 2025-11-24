МИД КНР назвал планы Японии разместить ракеты вблизи Тайваня провокацией

ПЕКИН, 24 ноя – РИА Новости. Планы Токио разместить ракеты вблизи острова Тайвань являются попыткой спровоцировать военную конфронтацию, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
По словам Мао Нин, планы Японии по размещению наступательного оружия на прилегающему к Тайваню острову представляют собой "преднамеренную попытку создать региональную напряженность и спровоцировать военную конфронтацию".
"Учитывая ошибочные заявления премьер-министра Санаэ Такаити в отношении Тайваня, этот шаг крайне опасен и требует повышенной бдительности от соседних стран и международного сообщества", - добавила она.
Мао Нин отметила, что сегодня правые силы в Японии стремятся освободиться от ограничений пацифистской конституции страны, "всё больше скатываясь к милитаризму и ведя Японию и регион к катастрофе".
Дипломат подчеркнула, что Китай никогда не позволит японским правым силам повернуть время вспять, никогда не позволит внешним силам вмешиваться в дела Тайваня и никогда не допустит возрождения японского милитаризма.
"Китай обладает решимостью и возможностями для защиты своего национального территориального суверенитета", - добавила она.
Между Японией и КНР разгорелся дипломатический скандал после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня, "если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, как ни посмотри, можно будет расценивать как экзистенциальный кризис". В ответ на это генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь, по утверждениям японской прессы, в соцсети X пригрозил "отрубить голову" Такаити за эти высказывания. Затем пост был удален. На высказывания японского премьера в более дипломатичной манере отреагировал МИД КНР. Замглавы МИД Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги и сделал ему серьезное представление из-за заявлений японского премьер-министра о Тайване.
МИД Японии 14 ноября вызвал посла Китая в Токио У Цзянхао и заявил ему протест в связи с неподобающими высказываниями генконсула КНР в Осаке. 18 ноября в Пекине состоялась встреча директора департамента Азии министерства иностранных дел Китая Лю Цзиньсуна с главой департамента Азии и Океании МИД Японии Масааки Канаи. В ходе встречи китайская сторона вновь заявила японской стороне решительный протест.
Ранее министерство образования и министерство культуры и туризма Китая призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию из-за ухудшения ситуации с безопасностью, а тем, кто уже находится в Японии, повысить бдительность и усилить меры самозащиты. Китайские авиакомпании предложили пассажирам бесплатный возврат билетов в Японию. На фоне обострения отношений в кинотеатрах Китая был также отменен прокат двух японских анимационных фильмов.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Пекин, и Тайбэй в последние годы наращивают военную активность в регионе.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
