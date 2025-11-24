МИД КНР назвал планы Японии разместить ракеты вблизи Тайваня провокацией

ПЕКИН, 24 ноя – РИА Новости. Планы Токио разместить ракеты вблизи острова Тайвань являются попыткой спровоцировать военную конфронтацию, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Ранее издание Japan Times сообщило, что министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что Токио не отказывается от планов по размещению ракет средней дальности на острове Йонагуни, который расположен примерно в 110 километрах от Тайваня

По словам Мао Нин , планы Японии по размещению наступательного оружия на прилегающему к Тайваню острову представляют собой "преднамеренную попытку создать региональную напряженность и спровоцировать военную конфронтацию".

"Учитывая ошибочные заявления премьер-министра Санаэ Такаити в отношении Тайваня, этот шаг крайне опасен и требует повышенной бдительности от соседних стран и международного сообщества", - добавила она.

Мао Нин отметила, что сегодня правые силы в Японии стремятся освободиться от ограничений пацифистской конституции страны, "всё больше скатываясь к милитаризму и ведя Японию и регион к катастрофе".

Дипломат подчеркнула, что Китай никогда не позволит японским правым силам повернуть время вспять, никогда не позволит внешним силам вмешиваться в дела Тайваня и никогда не допустит возрождения японского милитаризма.

"Китай обладает решимостью и возможностями для защиты своего национального территориального суверенитета", - добавила она.

Между Японией и КНР разгорелся дипломатический скандал после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня, "если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, как ни посмотри, можно будет расценивать как экзистенциальный кризис". В ответ на это генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь, по утверждениям японской прессы, в соцсети X пригрозил "отрубить голову" Такаити за эти высказывания. Затем пост был удален. На высказывания японского премьера в более дипломатичной манере отреагировал МИД КНР. Замглавы МИД Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги и сделал ему серьезное представление из-за заявлений японского премьер-министра о Тайване.

МИД Японии 14 ноября вызвал посла Китая в Токио У Цзянхао и заявил ему протест в связи с неподобающими высказываниями генконсула КНР в Осаке. 18 ноября в Пекине состоялась встреча директора департамента Азии министерства иностранных дел Китая Лю Цзиньсуна с главой департамента Азии и Океании МИД Японии Масааки Канаи. В ходе встречи китайская сторона вновь заявила японской стороне решительный протест.

Ранее министерство образования и министерство культуры и туризма Китая призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию из-за ухудшения ситуации с безопасностью, а тем, кто уже находится в Японии, повысить бдительность и усилить меры самозащиты. Китайские авиакомпании предложили пассажирам бесплатный возврат билетов в Японию. На фоне обострения отношений в кинотеатрах Китая был также отменен прокат двух японских анимационных фильмов.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси , занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США . Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Пекин, и Тайбэй в последние годы наращивают военную активность в регионе.