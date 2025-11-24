Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР назвал планы Японии разместить ракеты вблизи Тайваня провокацией - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/mid-2057082407.html
МИД КНР назвал планы Японии разместить ракеты вблизи Тайваня провокацией
МИД КНР назвал планы Японии разместить ракеты вблизи Тайваня провокацией - РИА Новости, 24.11.2025
МИД КНР назвал планы Японии разместить ракеты вблизи Тайваня провокацией
Планы Токио разместить ракеты вблизи острова Тайвань являются попыткой спровоцировать военную конфронтацию, заявила на брифинге в понедельник официальный... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T11:13:00+03:00
2025-11-24T11:13:00+03:00
в мире
китай
япония
тайвань
мао нин
санаэ такаити
нэнси пелоси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_0:253:2481:1648_1920x0_80_0_0_30209e8c59b422dbc1b84a70e397a448.jpg
https://ria.ru/20251117/kitay-2055516826.html
https://ria.ru/20251114/kitay-2055017177.html
https://ria.ru/20251116/yaponiya-2055295916.html
китай
япония
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_54:0:2251:1648_1920x0_80_0_0_eb73d7a6c13a2bf988c7691efe5c2714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, япония, тайвань, мао нин, санаэ такаити, нэнси пелоси
В мире, Китай, Япония, Тайвань, Мао Нин, Санаэ Такаити, Нэнси Пелоси
МИД КНР назвал планы Японии разместить ракеты вблизи Тайваня провокацией

МИД КНР назвал планы Японии разместить ракеты в 110 км от Тайваня провокацией

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 24 ноя – РИА Новости. Планы Токио разместить ракеты вблизи острова Тайвань являются попыткой спровоцировать военную конфронтацию, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее издание Japan Times сообщило, что министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что Токио не отказывается от планов по размещению ракет средней дальности на острове Йонагуни, который расположен примерно в 110 километрах от Тайваня.
Военнослужащие армии КНР - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Китай пригрозил США мерами в случае новых поставок оружия Тайваню
17 ноября, 16:38
По словам Мао Нин, планы Японии по размещению наступательного оружия на прилегающему к Тайваню острову представляют собой "преднамеренную попытку создать региональную напряженность и спровоцировать военную конфронтацию".
"Учитывая ошибочные заявления премьер-министра Санаэ Такаити в отношении Тайваня, этот шаг крайне опасен и требует повышенной бдительности от соседних стран и международного сообщества", - добавила она.
Мао Нин отметила, что сегодня правые силы в Японии стремятся освободиться от ограничений пацифистской конституции страны, "всё больше скатываясь к милитаризму и ведя Японию и регион к катастрофе".
Дипломат подчеркнула, что Китай никогда не позволит японским правым силам повернуть время вспять, никогда не позволит внешним силам вмешиваться в дела Тайваня и никогда не допустит возрождения японского милитаризма.
"Китай обладает решимостью и возможностями для защиты своего национального территориального суверенитета", - добавила она.
Между Японией и КНР разгорелся дипломатический скандал после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня, "если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, как ни посмотри, можно будет расценивать как экзистенциальный кризис". В ответ на это генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь, по утверждениям японской прессы, в соцсети X пригрозил "отрубить голову" Такаити за эти высказывания. Затем пост был удален. На высказывания японского премьера в более дипломатичной манере отреагировал МИД КНР. Замглавы МИД Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги и сделал ему серьезное представление из-за заявлений японского премьер-министра о Тайване.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Китай предостерег Японию от военного вмешательства в ситуацию с Тайванем
14 ноября, 15:56
МИД Японии 14 ноября вызвал посла Китая в Токио У Цзянхао и заявил ему протест в связи с неподобающими высказываниями генконсула КНР в Осаке. 18 ноября в Пекине состоялась встреча директора департамента Азии министерства иностранных дел Китая Лю Цзиньсуна с главой департамента Азии и Океании МИД Японии Масааки Канаи. В ходе встречи китайская сторона вновь заявила японской стороне решительный протест.
Ранее министерство образования и министерство культуры и туризма Китая призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию из-за ухудшения ситуации с безопасностью, а тем, кто уже находится в Японии, повысить бдительность и усилить меры самозащиты. Китайские авиакомпании предложили пассажирам бесплатный возврат билетов в Японию. На фоне обострения отношений в кинотеатрах Китая был также отменен прокат двух японских анимационных фильмов.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Пекин, и Тайбэй в последние годы наращивают военную активность в регионе.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
Токио - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Опрос показал, готовы ли японцы защищать Тайвань
16 ноября, 14:24
 
В миреКитайЯпонияТайваньМао НинСанаэ ТакаитиНэнси Пелоси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала