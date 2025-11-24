Мерц сделал тяжелое признание об Украине

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине не наступит мгновенно, признал канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции во время неформальной встречи лидеров ЕС в Луанде, его слова приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом. В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.