Рейтинг@Mail.ru
Мерц сделал тяжелое признание об Украине - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/merts-2057200234.html
Мерц сделал тяжелое признание об Украине
Мерц сделал тяжелое признание об Украине - РИА Новости, 24.11.2025
Мерц сделал тяжелое признание об Украине
Урегулирование конфликта на Украине не наступит мгновенно, признал канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции во время неформальной встречи лидеров ЕС в РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T17:03:00+03:00
2025-11-24T17:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
фридрих мерц
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938074_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6326202580608fd94353dcc16ca4a0d3.jpg
https://ria.ru/20251124/evropa-2057175768.html
https://ria.ru/20251124/ukraina-2057161050.html
https://ria.ru/20251124/pravitelstvo-2057187708.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938074_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20035a9f53f3bf6e5edb046ad8cacb48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, фридрих мерц, владимир путин, евросоюз, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, НАТО
Мерц сделал тяжелое признание об Украине

FAZ: Мерц заявил, что мир на Украине не наступит в одночасье

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине не наступит мгновенно, признал канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции во время неформальной встречи лидеров ЕС в Луанде, его слова приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Мир на Украине не наступит в одночасье", — сказал он.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Их отвергли". На Западе рассказали о новой выходке Европы против России
Вчера, 15:51
По утверждению канцлера, мирный план по Украине "не может быть реализован без европейского участия".

План США по урегулированию и позиция России

В США разработали план для мирного завершения конфликта на Украине, который включает 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Раде сделали тревожное заявление по поводу плана США
Вчера, 15:06
Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют. Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом. В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
По словам Владимира Путина, у России есть текст этого американского плана, однако он еще не обсуждался подробно. Президент указал на то, что данный документ может послужить основой для окончательного урегулирования. В общем, Москва удовлетворена текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей специальной операции посредством военных действий, но она также открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Правительство ФРГ заявило о прогрессе на переговорах по Украине
Вчера, 16:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияФридрих МерцВладимир ПутинЕвросоюзВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала