МЭР прорабатывает идеи ЦБ по ограничениям для маркетплейсов - РИА Новости, 24.11.2025
11:05 24.11.2025
МЭР прорабатывает идеи ЦБ по ограничениям для маркетплейсов
МЭР прорабатывает идеи ЦБ по ограничениям для маркетплейсов - РИА Новости, 24.11.2025
МЭР прорабатывает идеи ЦБ по ограничениям для маркетплейсов
Минэкономразвития России получило письмо главы Банка России Эльвиры Набиуллиной с предложением ограничить финансовые продукты маркетплейсов, в частности,... РИА Новости, 24.11.2025
экономика
россия
эльвира набиуллина
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
2025
экономика, россия, эльвира набиуллина, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
МЭР прорабатывает идеи ЦБ по ограничениям для маркетплейсов

МЭР прорабатывает идеи ЦБ по ограничению финансовых продуктов маркетплейсов

Логистический центр
Логистический центр - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логистический центр. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минэкономразвития России получило письмо главы Банка России Эльвиры Набиуллиной с предложением ограничить финансовые продукты маркетплейсов, в частности, запретить устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты, документ прорабатывается, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что глава ЦБ РФ направила министру экономического развития Максиму Решетникову предложения о регулировании платформенной экономики. В частности, она предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты и подключить в качестве дополнительного контролера этого процесса Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Глава регулятора также предлагает запретить продажу на маркетплейсах продуктов дочерних банков.
"Письмо Минэкономразвития получено, прорабатывается", - сказали в министерстве.
При этом там подчеркнули, что в действующей редакции закона "О платформенной экономике" уже есть возможность на уровне правительства устанавливать необходимые требования к цене товара на платформах.
"Если говорить про внедрение тех или иных ограничений по скидкам, по реализуемым программам, то рассматривать их нужно комплексно, а эффекты - прогнозировать, максимально учитывая и оценивая последствия для продавцов - партнеров платформ, покупателей и конечное влияние в целом на всю платформенную экономику", - заключили в Минэкономразвития.
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
