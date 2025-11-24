https://ria.ru/20251124/mer-2057079848.html
МЭР прорабатывает идеи ЦБ по ограничениям для маркетплейсов
МЭР прорабатывает идеи ЦБ по ограничениям для маркетплейсов - РИА Новости, 24.11.2025
МЭР прорабатывает идеи ЦБ по ограничениям для маркетплейсов
Минэкономразвития России получило письмо главы Банка России Эльвиры Набиуллиной с предложением ограничить финансовые продукты маркетплейсов
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минэкономразвития России получило письмо главы Банка России Эльвиры Набиуллиной с предложением ограничить финансовые продукты маркетплейсов, в частности, запретить устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты, документ прорабатывается, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что глава ЦБ РФ направила министру экономического развития Максиму Решетникову
предложения о регулировании платформенной экономики. В частности, она предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты и подключить в качестве дополнительного контролера этого процесса Федеральную антимонопольную службу (ФАС
). Глава регулятора также предлагает запретить продажу на маркетплейсах продуктов дочерних банков.
"Письмо Минэкономразвития
получено, прорабатывается", - сказали в министерстве.
При этом там подчеркнули, что в действующей редакции закона "О платформенной экономике" уже есть возможность на уровне правительства устанавливать необходимые требования к цене товара на платформах.
"Если говорить про внедрение тех или иных ограничений по скидкам, по реализуемым программам, то рассматривать их нужно комплексно, а эффекты - прогнозировать, максимально учитывая и оценивая последствия для продавцов - партнеров платформ, покупателей и конечное влияние в целом на всю платформенную экономику", - заключили в Минэкономразвития.