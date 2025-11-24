МЭР прорабатывает идеи ЦБ по ограничениям для маркетплейсов

При этом там подчеркнули, что в действующей редакции закона "О платформенной экономике" уже есть возможность на уровне правительства устанавливать необходимые требования к цене товара на платформах.

"Если говорить про внедрение тех или иных ограничений по скидкам, по реализуемым программам, то рассматривать их нужно комплексно, а эффекты - прогнозировать, максимально учитывая и оценивая последствия для продавцов - партнеров платформ, покупателей и конечное влияние в целом на всю платформенную экономику", - заключили в Минэкономразвития.