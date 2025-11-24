Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ямала оценил обновление медгородка в Салехарде - РИА Новости, 24.11.2025
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:54 24.11.2025
Губернатор Ямала оценил обновление медгородка в Салехарде
Губернатор Ямала оценил обновление медгородка в Салехарде - РИА Новости, 24.11.2025
Губернатор Ямала оценил обновление медгородка в Салехарде
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил медгородок в Салехарде, где осмотрел новое здание скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф, в ходе визита... РИА Новости, 24.11.2025
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
салехард
дмитрий артюхов
ямал
салехард
ямал, салехард, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Салехард, Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямала оценил обновление медгородка в Салехарде

Артюхов осмотрел новое здание скорой помощи в Салехарде

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
 Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
САЛЕХАРД, 24 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил медгородок в Салехарде, где осмотрел новое здание скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф, в ходе визита он пообщался с врачами и сотрудниками экстренных медицинских служб, сообщает правительство ЯНАО.
Медработники скорой помощи и санавиации, по информации пресс-службы правительства региона, переехали в новое здание полгода назад. Врачи продемонстрировали губернатору новые тренажеры, приобретенные по их просьбе. Артюхов также осмотрел новую диспетчерскую службу, которая начнет свою работу уже со следующего года. Все звонки в санавиацию и скорую помощь будут поступать в Единую диспетчерскую службу Ямала, в состав которой вошли 22 специалиста, работающих по пять человек в смену. Основная задача нового подразделения – координация оказания медицинской помощи на территории округа и контроль работы выездных бригад.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Губернатор Ямала представил Путину опыт региона по лечению болезней сердца
20 ноября, 11:53
Отдельный этаж нового здания был выделен для спортивной медицины. Каждый день прием спортсменов ведут 16 специалистов, использующих современное диагностическое оборудование, закупленное с учетом мнения профессиональных спортсменов. За полгода работы в обновленных условиях углубленное медицинское обследование прошли более двух тысяч спортсменов и физкультурников города, отмечают в правительстве округа.
"Качественное сопровождение спортсменов, взаимодействие с тренерами для определения оптимальной нагрузки, контроль показателей их здоровья – такие задачи решают специалисты. Раньше они трудились в старом здании, в стесненных условиях, сегодня эта проблема решена. Подумаем, как будем развивать это направление, усиливать кадрами. У нас в регионе есть сильные спортивные команды, например, биатлонная, хоккейная, также развиваются другие виды спорта. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно больше людей занимались спортом", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.
Кроме того, губернатор осмотрел ход ремонта бывшего инфекционного отделения, где планируется создание единого отделения профосмотров. В рамках модернизации будет полностью обновлен первый этаж, закуплена мебель и оборудование, уточняют власти округа.
Кабинет физики в школе - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Ямал примет финал Всероссийской олимпиады школьников по физике
20 ноября, 21:21
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалСалехардДмитрий Артюхов
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
