Губернатор Ямала оценил обновление медгородка в Салехарде

САЛЕХАРД, 24 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил медгородок в Салехарде, где осмотрел новое здание скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф, в ходе визита он пообщался с врачами и сотрудниками экстренных медицинских служб, сообщает правительство ЯНАО.

Медработники скорой помощи и санавиации, по информации пресс-службы правительства региона, переехали в новое здание полгода назад. Врачи продемонстрировали губернатору новые тренажеры, приобретенные по их просьбе. Артюхов также осмотрел новую диспетчерскую службу, которая начнет свою работу уже со следующего года. Все звонки в санавиацию и скорую помощь будут поступать в Единую диспетчерскую службу Ямала, в состав которой вошли 22 специалиста, работающих по пять человек в смену. Основная задача нового подразделения – координация оказания медицинской помощи на территории округа и контроль работы выездных бригад.

Отдельный этаж нового здания был выделен для спортивной медицины. Каждый день прием спортсменов ведут 16 специалистов, использующих современное диагностическое оборудование, закупленное с учетом мнения профессиональных спортсменов. За полгода работы в обновленных условиях углубленное медицинское обследование прошли более двух тысяч спортсменов и физкультурников города, отмечают в правительстве округа.

"Качественное сопровождение спортсменов, взаимодействие с тренерами для определения оптимальной нагрузки, контроль показателей их здоровья – такие задачи решают специалисты. Раньше они трудились в старом здании, в стесненных условиях, сегодня эта проблема решена. Подумаем, как будем развивать это направление, усиливать кадрами. У нас в регионе есть сильные спортивные команды, например, биатлонная, хоккейная, также развиваются другие виды спорта. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно больше людей занимались спортом", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.