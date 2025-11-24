https://ria.ru/20251124/mchs-2057269958.html
На Кубани локализовали лесной пожар на площади 22 гектара
Лесной пожар в Абинском районе Кубани локализован на площади 22 гектара, сообщает минприроды Краснодарского края. РИА Новости, 24.11.2025
происшествия
В Абинском районе Кубани локализовали лесной пожар на площади 22 га