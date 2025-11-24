Рейтинг@Mail.ru
"Впечатлить Путина". На Западе пришли в ужас от идеи Макрона
17:31 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/makron-2057210866.html
"Впечатлить Путина". На Западе пришли в ужас от идеи Макрона
"Впечатлить Путина". На Западе пришли в ужас от идеи Макрона - РИА Новости, 24.11.2025
"Впечатлить Путина". На Западе пришли в ужас от идеи Макрона
Пользователи Le Figaro выразили недовольство из-за планов по введению на этой неделе добровольной военной службы во Франции. РИА Новости, 24.11.2025
"Впечатлить Путина". На Западе пришли в ужас от идеи Макрона

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Yves Herman
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи Le Figaro выразили недовольство из-за планов по введению на этой неделе добровольной военной службы во Франции.
"Они в итоге окажутся на Украине, чтобы их там поубивали. Идея понятна", — написал пользователь.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Доля недовольных Макроном французов достигла рекорда, показал опрос
23 ноября, 03:50
"Это будут кандидаты на роль солдат, которые отправятся умирать за Украину?" — задался вопросом комментатор.
"Очередная тема недели, чтобы развлечь хвастуна из Елисейского дворца (президента Франции Эммануэля Макрона — прим.ред.). Через неделю он перейдет к другому сюжету, и все будет забыто. Кроме того, он что, верит, что с этой военной службой за гроши он сможет впечатлить Путина? Вот уж действительно забавный парень", — отметил читатель.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Мирный план США по Украине хороший, но требует доработки, заявил Макрон
22 ноября, 20:11
"Он готовится воевать с Россией! Он хочет этого!" — заключили пользователи.
В октябре пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Франция планирует ввести на Украину контингент в размере около двух тысяч военных. По ее данным, военных уже разместили в приграничных с Украиной районах Польши, где они проходят боевое слаживание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту информацию тревожной.
В России неоднократно подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Азаров прокомментировал решение Макрона принять Зеленского в Париже
Вчера, 06:10
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Заголовок открываемого материала