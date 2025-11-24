Рейтинг@Mail.ru
Мужчина скрыл от жены крупный выигрыш в лотерею и пожалел - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/lotereya-2057271046.html
Мужчина скрыл от жены крупный выигрыш в лотерею и пожалел
Мужчина скрыл от жены крупный выигрыш в лотерею и пожалел - РИА Новости, 24.11.2025
Мужчина скрыл от жены крупный выигрыш в лотерею и пожалел
В Японии 66-летний мужчина выиграл в лотерею 600 миллионов йен (примерно 300 миллионов рублей) и скрыл это от жены, о чем позже пожалел, пишет South China... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T22:45:00+03:00
2025-11-24T22:45:00+03:00
япония
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101904/87/1019048778_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_07e5ef1be8f020b4fa29070513f50af5.jpg
https://ria.ru/20251119/lotereya-2056029191.html
https://ria.ru/20251109/rossiya-2053795707.html
https://ria.ru/20251106/lotereya-2053121346.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101904/87/1019048778_138:0:2362:1668_1920x0_80_0_0_f9d90f26619833221b187ec409cb4a64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, в мире
Япония, В мире
Мужчина скрыл от жены крупный выигрыш в лотерею и пожалел

SCMP: в Японии пенсионер скрыл от жены крупный выигрыш в лотерею и пожалел

© Fotolia / contrastwerkstattПожилая пара
Пожилая пара - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Fotolia / contrastwerkstatt
Пожилая пара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Японии 66-летний мужчина выиграл в лотерею 600 миллионов йен (примерно 300 миллионов рублей) и скрыл это от жены, о чем позже пожалел, пишет South China Morning Post.
Японии пожилой мужчина, выигравший в лотерею 600 миллионов иен, держал деньги в секрете от скупой жены, чтобы иметь возможность жить роскошной жизнью", — говорится в материале.
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Россиянин в отпуске увидел сон о звездах и выиграл в лотерею
19 ноября, 15:09
По данным издания, супруга пенсионера очень строго относилась к финансам и экономила. В частности, она запрещала мужу тратиться на пиво и заставила его приобрести старую дешевую машину.
После неожиданного выигрыша в лотерею мужчина сказал жене, что приз составил всего пять миллионов иен (2,5 миллиона рублей), которые он планирует потратить на ремонт их дома.
Билет лотереи Мечталлион - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Сразу 14 участников одной лотереи стали миллионерами
9 ноября, 16:17
Между тем житель Японии втайне вел роскошный образ жизни, покупая дорогие вещи и бронируя номера на элитных курортах.
Однако его скрытный образ жизни вскоре привел к возникновению чувства вины и одиночества. Путешествуя, он часто видел супружеские пары с детьми и вспоминал о своей семье.
В конце концов мужчина осознал, что все эти негативные эмоции были вызваны выигрышем в лотерею. Позже он решил вложить около 500 миллионов иен (251 миллион рублей) из своего выигрыша в страховку для жены и детей.
В пункте продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Житель Карелии выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа
6 ноября, 08:46
 
ЯпонияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала