Мужчина скрыл от жены крупный выигрыш в лотерею и пожалел

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Японии 66-летний мужчина выиграл в лотерею 600 миллионов йен (примерно 300 миллионов рублей) и скрыл это от жены, о чем позже пожалел, пишет South China Morning Post

"В Японии пожилой мужчина, выигравший в лотерею 600 миллионов иен, держал деньги в секрете от скупой жены, чтобы иметь возможность жить роскошной жизнью", — говорится в материале.

По данным издания, супруга пенсионера очень строго относилась к финансам и экономила. В частности, она запрещала мужу тратиться на пиво и заставила его приобрести старую дешевую машину.

После неожиданного выигрыша в лотерею мужчина сказал жене, что приз составил всего пять миллионов иен (2,5 миллиона рублей), которые он планирует потратить на ремонт их дома.

Между тем житель Японии втайне вел роскошный образ жизни, покупая дорогие вещи и бронируя номера на элитных курортах.

Однако его скрытный образ жизни вскоре привел к возникновению чувства вины и одиночества. Путешествуя, он часто видел супружеские пары с детьми и вспоминал о своей семье.