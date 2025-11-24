Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, она будет работать до 5 декабря, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"С 24 ноября по 5 декабря Роспотребнадзор проведет Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы о профилактике заболевания, проинформируют о пунктах бесплатного анонимного тестирования на ВИЧ.