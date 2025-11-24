Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/liniya-2057016505.html
Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции
Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции - РИА Новости, 24.11.2025
Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции
Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, она будет работать до 5 декабря, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T00:33:00+03:00
2025-11-24T00:33:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49718/00/497180047_0:90:720:495_1920x0_80_0_0_13321bc0ccceee8d96d4cb82f6e4430c.jpg
https://ria.ru/20251117/rospotrebnadzor-2055351802.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49718/00/497180047_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_1e0cc81e68f92131b8ac18704ca31a4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

© РИА НовостиТелефон доверия
Телефон доверия - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости
Телефон доверия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, она будет работать до 5 декабря, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"С 24 ноября по 5 декабря Роспотребнадзор проведет Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы о профилактике заболевания, проинформируют о пунктах бесплатного анонимного тестирования на ВИЧ.
"На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный", - добавили в пресс-службе.
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам транспортных услуг
17 ноября, 00:23
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала