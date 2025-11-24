https://ria.ru/20251124/liksutov-2057064125.html
Ликсутов: промпарк "Руднево" в ОЭЗ "Технополис Москва" будет расширен
Ликсутов: промпарк "Руднево" в ОЭЗ "Технополис Москва" будет расширен - РИА Новости, 24.11.2025
Ликсутов: промпарк "Руднево" в ОЭЗ "Технополис Москва" будет расширен
Территория промышленного парка "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва" будет расширена, к 2030 году ее площадь вырастет в 3,3 раза и составит... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T11:03:00+03:00
2025-11-24T11:03:00+03:00
2025-11-24T11:03:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
сергей собянин
поддержка бизнеса
максим ликсутов
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057063598_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_873844c530c50a7dfc1f5b1fa4aff772.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057063598_228:0:2895:2000_1920x0_80_0_0_12238915c827f91c5ae3c80a90a181cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, поддержка бизнеса , максим ликсутов , москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Сергей Собянин, Поддержка бизнеса , Максим Ликсутов , Москва
Ликсутов: промпарк "Руднево" в ОЭЗ "Технополис Москва" будет расширен
Максим Ликсутов: промпарк "Руднево" в ОЭЗ "Технополис Москва" увеличат
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Территория промышленного парка "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва" будет расширена, к 2030 году ее площадь вырастет в 3,3 раза и составит 175 гектаров, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина
продолжаем создавать условия для развития высокотехнологичных производств в особой экономической зоне “Технополис Москва”. К 2030 году мы расширим площадь индустриального парка “Руднево” в 3,3 раза – до 175 гектаров. Это позволит локализовать больше предприятий на территории столицы и увеличить выпуск инновационной продукции для нужд жителей города", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
Отмечается, что инфраструктура производств и общественно-деловых пространств одной из самых больших площадок ОЭЗ "Технополис Москва" составит к 2030 году более 1 миллиона квадратных метров. Так, в "Рудневе" локализуют дополнительно свыше 65 промпредприятий.
Ранее столичный градоначальник рассказал о действующей в городе стратегии московской промышленности. Ее частью являются площадки московской особой экономической зоны. Собянин подчеркнул, что территорию ОЭЗ "Технополис Москва" планируют увеличить до 600 гектаров и 5,6 миллиона квадратных метров инфраструктуры производства. На местных предприятиях будут работать более 90 тысяч человек.
В пресс-службе ДИПП столицы отметили, что компании, являющиеся резидентами особой экономической зоны, имеют право на различные меры поддержки. Например, они могут на десять лет освободиться от уплаты ряда налогов – на имущество, транспорт и землю.
Ранее Ликсутов
рассказал, что столичные предприятия, действующие в машиностроительной отрасли, нарастили выпуск продукции за девять месяцев 2025 года.