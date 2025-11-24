Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: промпарк "Руднево" в ОЭЗ "Технополис Москва" будет расширен - РИА Новости, 24.11.2025
11:03 24.11.2025
Ликсутов: промпарк "Руднево" в ОЭЗ "Технополис Москва" будет расширен
Ликсутов: промпарк "Руднево" в ОЭЗ "Технополис Москва" будет расширен
Территория промышленного парка "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва" будет расширена, к 2030 году ее площадь вырастет в 3,3 раза и составит... РИА Новости, 24.11.2025
Ликсутов: промпарк "Руднево" в ОЭЗ "Технополис Москва" будет расширен

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Территория промышленного парка "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва" будет расширена, к 2030 году ее площадь вырастет в 3,3 раза и составит 175 гектаров, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем создавать условия для развития высокотехнологичных производств в особой экономической зоне “Технополис Москва”. К 2030 году мы расширим площадь индустриального парка “Руднево” в 3,3 раза – до 175 гектаров. Это позволит локализовать больше предприятий на территории столицы и увеличить выпуск инновационной продукции для нужд жителей города", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
Отмечается, что инфраструктура производств и общественно-деловых пространств одной из самых больших площадок ОЭЗ "Технополис Москва" составит к 2030 году более 1 миллиона квадратных метров. Так, в "Рудневе" локализуют дополнительно свыше 65 промпредприятий.
Ранее столичный градоначальник рассказал о действующей в городе стратегии московской промышленности. Ее частью являются площадки московской особой экономической зоны. Собянин подчеркнул, что территорию ОЭЗ "Технополис Москва" планируют увеличить до 600 гектаров и 5,6 миллиона квадратных метров инфраструктуры производства. На местных предприятиях будут работать более 90 тысяч человек.
В пресс-службе ДИПП столицы отметили, что компании, являющиеся резидентами особой экономической зоны, имеют право на различные меры поддержки. Например, они могут на десять лет освободиться от уплаты ряда налогов – на имущество, транспорт и землю.
Ранее Ликсутов рассказал, что столичные предприятия, действующие в машиностроительной отрасли, нарастили выпуск продукции за девять месяцев 2025 года.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыСергей СобянинПоддержка бизнесаМаксим ЛиксутовМосква
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
