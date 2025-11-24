Ликсутов: промпарк "Руднево" в ОЭЗ "Технополис Москва" будет расширен

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Территория промышленного парка "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва" будет расширена, к 2030 году ее площадь вырастет в 3,3 раза и составит 175 гектаров, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем создавать условия для развития высокотехнологичных производств в особой экономической зоне “Технополис Москва”. К 2030 году мы расширим площадь индустриального парка “Руднево” в 3,3 раза – до 175 гектаров. Это позволит локализовать больше предприятий на территории столицы и увеличить выпуск инновационной продукции для нужд жителей города", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.

Отмечается, что инфраструктура производств и общественно-деловых пространств одной из самых больших площадок ОЭЗ "Технополис Москва" составит к 2030 году более 1 миллиона квадратных метров. Так, в "Рудневе" локализуют дополнительно свыше 65 промпредприятий.

Ранее столичный градоначальник рассказал о действующей в городе стратегии московской промышленности. Ее частью являются площадки московской особой экономической зоны. Собянин подчеркнул, что территорию ОЭЗ "Технополис Москва" планируют увеличить до 600 гектаров и 5,6 миллиона квадратных метров инфраструктуры производства. На местных предприятиях будут работать более 90 тысяч человек.

В пресс-службе ДИПП столицы отметили, что компании, являющиеся резидентами особой экономической зоны, имеют право на различные меры поддержки. Например, они могут на десять лет освободиться от уплаты ряда налогов – на имущество, транспорт и землю.