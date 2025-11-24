На Кубани объявили высокий уровень пожароопасности

КРАСНОДАР, 24 ноя – РИА Новости. Пожароопасность высокого, четвертого класса ожидается в нескольких районах Кубани на фоне лесных пожаров в крае, сообщает министерство ГО и ЧС региона.
Ранее в понедельник минприроды Краснодарского края сообщило о лесных пожарах в районе населенного пункта Синегорск (Абинский район) на 7,5 гектарах и у населенного пункта Мирный на одном гектаре. Еще один лесной пожар в районе села Михайловский Перевал (город-курорт Геленджик) локализован на примерной площади 10 гектаров.
"По данным Краснодарского гидрометцентра, 24-25 ноября 2025 года местами в юго-восточных, юго-западных и северо-восточных районах Краснодарского края (Туапсинский муниципальный округ (горная часть), муниципальный округ г. Горячий Ключ, Мостовский, Павловский районы) ожидается высокая пожароопасность (ВПО) 4 класса (НЯ)", - сообщили в краевом министерстве ГО и ЧС.