Лесной пожар на Кубани разгорелся до 7,5 гектара

КРАСНОДАР, 24 ноя – РИА Новости. Лесной пожар в Абинском районе Кубани разгорелся до 7,5 гектара, вблизи Геленджика - до 5 гектаров, распространению огня способствует ветер, сообщает минприроды Краснодарского края.

Отмечается также, что силы и средства ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" наращиваются на местах "для скорейшей локализации" пожара.