Лесной пожар на Кубани разгорелся до 7,5 гектара

КРАСНОДАР, 24 ноя – РИА Новости. Лесной пожар в Абинском районе Кубани разгорелся до 7,5 гектара, вблизи Геленджика - до 5 гектаров, распространению огня способствует ветер, сообщает минприроды Краснодарского края.
Утром в понедельник ведомство сообщило о нескольких лесных пожарах на территории края. Отмечалось, что одно лесное возгорание зафиксировано в районе населенного пункта Синегорск на примерной площади 5 гектаров. Другой лесной пожар, по данным министерства, разгорелся в районе населенного пункта Мирный на примерной площади 1 гектар. Отмечалось, что тушение этих возгораний осложняет труднодоступный рельеф местности, отсутствуют подъездные пути. Еще лесное возгорание было зафиксировано в районе села Михайловский Перевал на примерной площади 2 гектара.
"Площадь лесного возгорания в районе н.п. Синегорск (Абинский район) увеличилась до 7,5 гектара, в районе с. Михайловский Перевал (город-курорт Геленджик) - до 5 гектаров. Распространению огня способствует действующий ветер", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что силы и средства ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" наращиваются на местах "для скорейшей локализации" пожара.