Лесной пожар на Кубани разгорелся до 7,5 гектара
11:40 24.11.2025 (обновлено: 12:02 24.11.2025)
Лесной пожар на Кубани разгорелся до 7,5 гектара
Лесной пожар в Абинском районе Кубани разгорелся до 7,5 гектара, вблизи Геленджика - до 5 гектаров, распространению огня способствует ветер, сообщает минприроды РИА Новости, 24.11.2025
происшествия
абинский район
геленджик
краснодарский край
абинский район
геленджик
краснодарский край
происшествия, абинский район, геленджик, краснодарский край
Происшествия, Абинский район, Геленджик, Краснодарский край
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
КРАСНОДАР, 24 ноя – РИА Новости. Лесной пожар в Абинском районе Кубани разгорелся до 7,5 гектара, вблизи Геленджика - до 5 гектаров, распространению огня способствует ветер, сообщает минприроды Краснодарского края.
Утром в понедельник ведомство сообщило о нескольких лесных пожарах на территории края. Отмечалось, что одно лесное возгорание зафиксировано в районе населенного пункта Синегорск на примерной площади 5 гектаров. Другой лесной пожар, по данным министерства, разгорелся в районе населенного пункта Мирный на примерной площади 1 гектар. Отмечалось, что тушение этих возгораний осложняет труднодоступный рельеф местности, отсутствуют подъездные пути. Еще лесное возгорание было зафиксировано в районе села Михайловский Перевал на примерной площади 2 гектара.
"Площадь лесного возгорания в районе н.п. Синегорск (Абинский район) увеличилась до 7,5 гектара, в районе с. Михайловский Перевал (город-курорт Геленджик) - до 5 гектаров. Распространению огня способствует действующий ветер", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что силы и средства ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" наращиваются на местах "для скорейшей локализации" пожара.
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Саратовской области при тушении пожара нашли тела двух человек
Происшествия Абинский район Геленджик Краснодарский край
 
 
