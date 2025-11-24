Рейтинг@Mail.ru
КС разъяснил права подсудимого на суд присяжных при пересмотре дел - РИА Новости, 24.11.2025
17:24 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/ks-2057208307.html
КС разъяснил права подсудимого на суд присяжных при пересмотре дел
КС разъяснил права подсудимого на суд присяжных при пересмотре дел - РИА Новости, 24.11.2025
КС разъяснил права подсудимого на суд присяжных при пересмотре дел
Конституционный суд (КС) России разъяснил права подсудимого на суд присяжных при возвращении вышестоящим судом уголовного дела на новое рассмотрение в суд... РИА Новости, 24.11.2025
россия, калининградский областной суд, конституционный суд рф
Россия, Калининградский областной суд, Конституционный суд РФ
КС разъяснил права подсудимого на суд присяжных при пересмотре дел

КС разъяснил права подсудимого на суд присяжных при возвращении уголовного дела

© РИА Новости / Руслан КривобокЗдание Конституционного суда РФ
Здание Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Здание Конституционного суда РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России разъяснил права подсудимого на суд присяжных при возвращении вышестоящим судом уголовного дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда со стадии подготовки к судебному заседанию, следует из материалов КС.
КС РФ в понедельник принял постановление по делу о проверке конституционности части пятой статьи 231 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ по жалобе Николая Зарубанова.
Как отмечает пресс-служба КС, в июле 2022 года Калининградский областной суд вынес приговор в отношении Зарубанова и его соучастника, которые были признаны виновными в контрабанде наркотиков и психотропных веществ в особо крупном размере, а также в подготовке к их сбыту.
Впоследствии вышестоящий суд отменил приговор из-за нарушений процессуальных норм и прав подсудимых на защиту. Уголовное дело было передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда со стадии подготовки к судебному разбирательству.
"По возвращенному делу стороной защиты были вновь заявлены ходатайства, в том числе о его рассмотрении с участием присяжных заседателей. Однако им было отказано на основании оспариваемой нормы. Судья указал, что первичное постановление о назначении судебного заседания сохраняет свою силу по некоторым вопросам, которые не затрагивались при отмене приговора, в том числе и в части определения состава суда", – отмечается в релизе.
В результате в сентябре 2023 года Зарубанов был осужден по статьям о незаконном обороте и контрабанде наркотиков. Вышестоящие суды оставили приговор без изменения.
Как отметил Конституционный суд, рассмотрение дела с участием присяжных заседателей возможно по ходатайству обвиняемого, сделанному до назначения судебного заседания. После назначения судебного заседания подсудимый не вправе заявлять такое ходатайство.
При этом возвращение вышестоящим судом уголовного дела на стадию подготовки к судебному заседанию предполагает действие общего порядка такой подготовки, подразумевающего назначение судьей предварительного слушания (в частности, для разрешения вопроса о возможности рассмотрения дела с участием присяжных заседателей). По оценке КС, это "не тождественно" возвращению дела на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства, когда состав суда уже не может быть изменен.
"Нормы, регламентирующие подготовку к судебному заседанию и проведение предварительного слушания, не могут принципиально по-разному толковаться исходя из того, как уголовное дело поступило в суд первой инстанции. Дифференциация в зависимости от того, направлено ли оно прокурором или вышестоящим судом... по причине отмены приговора и передачи уголовного дела на новое разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию... вела бы к различному применению аналогичных положений УПК РФ", – приводится в релизе КС РФ его позиция.
Конституционный суд признал оспариваемую норму не противоречащей Основному закону страны. Как говорится в постановлении КС России, это положение УПК РФ "предполагает после отмены вышестоящим судом приговора с передачей уголовного дела в суд первой инстанции на новое судебное разбирательство в ином составе суда со стадии подготовки к судебному заседанию разрешение судом ходатайства подсудимого о проведении предварительного слушания для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей".
При этом КС пришел к выводу об отсутствии оснований для пересмотра дела Зарубанова, что допускается федеральным конституционным законом "О Конституционном суде Российской Федерации", отмечается в постановлении.
Россия Калининградский областной суд Конституционный суд РФ
 
 
