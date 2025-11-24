https://ria.ru/20251124/krym-2057146348.html
Суд удовлетворил 12 исков крымских юрлиц к Украине
Суд удовлетворил 12 исков крымских юрлиц к Украине - РИА Новости, 24.11.2025
Суд удовлетворил 12 исков крымских юрлиц к Украине
Арбитражный суд Крыма удовлетворил 12 исков от юридических лиц, пострадавших от блокад со стороны Украины, постановив взыскать более 5,3 миллиарда рублей... РИА Новости, 24.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Крыма удовлетворил 12 исков от юридических лиц, пострадавших от блокад со стороны Украины, постановив взыскать более 5,3 миллиарда рублей ущерба, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
принято 12 положительных решений по искам, поступившим от крымских юридических лиц, направленным на взыскание ущерба, нанесённого вследствие блокад, организованных украинским режимом, на общую сумму более 5,3 миллиарда рублей", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, в республике созданы условия для реализации прав граждан и предприятий на получение компенсаций за нанесенный ущерб в результате водной и энергетической блокад.
"Иски физических и юридических лиц могут быть поданы в частном порядке по разработанной типовой форме. Мы стоим у истоков большой работы. Уверен, после окончания СВО, в рамках подсчёта ущерба сторонами конфликта, результаты нашего общего труда будут крайне востребованы", – подчеркнул глава парламента.