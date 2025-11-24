Рейтинг@Mail.ru
Суд удовлетворил 12 исков крымских юрлиц к Украине - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 24.11.2025 (обновлено: 14:57 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/krym-2057146348.html
Суд удовлетворил 12 исков крымских юрлиц к Украине
Суд удовлетворил 12 исков крымских юрлиц к Украине - РИА Новости, 24.11.2025
Суд удовлетворил 12 исков крымских юрлиц к Украине
Арбитражный суд Крыма удовлетворил 12 исков от юридических лиц, пострадавших от блокад со стороны Украины, постановив взыскать более 5,3 миллиарда рублей... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T14:26:00+03:00
2025-11-24T14:57:00+03:00
украина
республика крым
владимир константинов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024086978.html
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, республика крым, владимир константинов, в мире
Украина, Республика Крым, Владимир Константинов, В мире
Суд удовлетворил 12 исков крымских юрлиц к Украине

Суд в Крыму постановил взыскать с Украины 5,3 млрд рублей за блокады

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Крыма удовлетворил 12 исков от юридических лиц, пострадавших от блокад со стороны Украины, постановив взыскать более 5,3 миллиарда рублей ущерба, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Всего на сегодняшний день Арбитражным судом Республики Крым принято 12 положительных решений по искам, поступившим от крымских юридических лиц, направленным на взыскание ущерба, нанесённого вследствие блокад, организованных украинским режимом, на общую сумму более 5,3 миллиарда рублей", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, в республике созданы условия для реализации прав граждан и предприятий на получение компенсаций за нанесенный ущерб в результате водной и энергетической блокад.
"Иски физических и юридических лиц могут быть поданы в частном порядке по разработанной типовой форме. Мы стоим у истоков большой работы. Уверен, после окончания СВО, в рамках подсчёта ущерба сторонами конфликта, результаты нашего общего труда будут крайне востребованы", – подчеркнул глава парламента.
Ялта - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Украина отказалась оспорить иски о блокаде Крыма, заявил Константинов
20 июня, 06:40
 
УкраинаРеспублика КрымВладимир КонстантиновВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала