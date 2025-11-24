Суд удовлетворил 12 исков крымских юрлиц к Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Крыма удовлетворил 12 исков от юридических лиц, пострадавших от блокад со стороны Украины, постановив взыскать более 5,3 миллиарда рублей ущерба, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Всего на сегодняшний день Арбитражным судом Республики Крым принято 12 положительных решений по искам, поступившим от крымских юридических лиц, направленным на взыскание ущерба, нанесённого вследствие блокад, организованных украинским режимом, на общую сумму более 5,3 миллиарда рублей", - написал Константинов в своем Telegram-канале

По его словам, в республике созданы условия для реализации прав граждан и предприятий на получение компенсаций за нанесенный ущерб в результате водной и энергетической блокад.