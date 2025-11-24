Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о сотрудничестве России и Киргизии в энергетике - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/kreml-2057215720.html
В Кремле рассказали о сотрудничестве России и Киргизии в энергетике
В Кремле рассказали о сотрудничестве России и Киргизии в энергетике - РИА Новости, 24.11.2025
В Кремле рассказали о сотрудничестве России и Киргизии в энергетике
Взаимодействие России и Киргизии в сфере энергетики динамично развивается, готовятся и реализуются проекты в области электрогенерации, указано в информационных... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T17:38:00+03:00
2025-11-24T17:38:00+03:00
экономика
россия
киргизия
владимир путин
газпром
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
https://ria.ru/20250702/peregovory-2026742198.html
россия
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_183753ddb28c119592feabeb03e0fa5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, киргизия, владимир путин, газпром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Киргизия, Владимир Путин, Газпром, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Кремле рассказали о сотрудничестве России и Киргизии в энергетике

Взаимодействие России и Киргизии в сфере энергетики динамично развивается

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Взаимодействие России и Киргизии в сфере энергетики динамично развивается, готовятся и реализуются проекты в области электрогенерации, указано в информационных материалах пресс-службы Кремля к предстоящему визиту президента РФ Владимира Путина в Киргизию.
"Динамично развивается взаимодействие в сфере энергетики. Россия осуществляет в Республику беспошлинные поставки нефти и нефтепродуктов", - говорится в материалах.
Отмечается, что российский "Газпром" реализует "Генеральную схему газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года". Сейчас уровень газификации страны достиг 42%, а к моменту завершения работы по "Генеральной схеме" в 2030 году планируется выйти на показатель в 60%, уточняется в материалах.
"При содействии крупных российских компаний, а также при участии евразийских финансовых институтов готовятся и реализуются проекты в области электрогенерации, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии, осуществляется развитие транспортной, дорожной и водохозяйственной инфраструктуры", - указано в материалах.
В частности, госкорпорация "Росатом" прорабатывает возможность строительства атомной станции малой мощности. Кроме того, осуществляется долгосрочный проект по рекультивации урановых хвостохранилищ, на очередной этап работ в 2024-2030 годах из российского бюджета выделено 2,14 миллиарда рублей, напомнили в пресс-службе Кремля.
Путин на переговорах с президентом Киргизии Жапаровым - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Путин и Жапаров обсудили статус русского языка в Киргизии
2 июля, 14:38
 
ЭкономикаРоссияКиргизияВладимир ПутинГазпромГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала