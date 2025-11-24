Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали информацию о мирном плане США - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 24.11.2025 (обновлено: 12:49 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/kreml-2057108794.html
В Кремле прокомментировали информацию о мирном плане США
В Кремле прокомментировали информацию о мирном плане США - РИА Новости, 24.11.2025
В Кремле прокомментировали информацию о мирном плане США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил дождаться информации о возможных корректировках, которые были внесены в план США по урегулированию. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T12:35:00+03:00
2025-11-24T12:49:00+03:00
в мире
россия
сша
женева (город)
дмитрий песков
владимир путин
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
https://ria.ru/20251124/kreml-2057108450.html
https://ria.ru/20251123/ukraina-2057006237.html
россия
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_183753ddb28c119592feabeb03e0fa5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, женева (город), дмитрий песков, владимир путин, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Женева (город), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Санкции в отношении России
В Кремле прокомментировали информацию о мирном плане США

Песков призвал дождаться информации о корректировках плана США по Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил дождаться информации о возможных корректировках, которые были внесены в план США по урегулированию.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Кремль не хочет обсуждать план США по Украине через СМИ, заявил Песков
12:34
"Мы пока не видели никакого плана. Мы читали заявление, что по итогам дискуссии, состоявшейся в Женеве, в тот текст, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки. Ну, подождем. Там, видимо, диалог продолжается, какие-то контакты будут продолжаться. Пока мы ничего официально не получили", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский на следующей неделе может приехать в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом для согласования плана по урегулированию конфликта на Украине, однако никаких четких планов визита нет - поездка Зеленского будет зависеть от исхода переговоров в Женеве.
Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы. 23 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Для утверждения плана по Украине нужно согласие России, заявил Рубио
Вчера, 23:02
 
В миреРоссияСШАЖенева (город)Дмитрий ПесковВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала