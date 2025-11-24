В Кремле прокомментировали информацию о мирном плане США

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил дождаться информации о возможных корректировках, которые были внесены в план США по урегулированию.
"Мы пока не видели никакого плана. Мы читали заявление, что по итогам дискуссии, состоявшейся в Женеве, в тот текст, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки. Ну, подождем. Там, видимо, диалог продолжается, какие-то контакты будут продолжаться. Пока мы ничего официально не получили", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский на следующей неделе может приехать в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом для согласования плана по урегулированию конфликта на Украине, однако никаких четких планов визита нет - поездка Зеленского будет зависеть от исхода переговоров в Женеве.