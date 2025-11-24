Кремль не хочет обсуждать план США по Украине через СМИ, заявил Песков

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Кремле считают невозможным и некорректным обсуждать американский план по Украине через СМИ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"По сути, вы предлагаете сравнивать публикации в СМИ. Мы не знаем, насколько это все достоверно, не знаем, насколько соответствует реальности. Это слишком ответственный и сложный вопрос, чтобы руководствоваться только сообщениями СМИ", — сказал он.

По словам Пескова, Россия остается открытой для контактов и переговоров и внимательно следит за обновлениями от прессы, но предпочитает исходить из информации, поступающей по официальным каналам.

"Мы пока не видели никакого плана. Читали заявление, что по итогам дискуссии, состоявшейся в Женеве, в тот текст, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки. Ну, подождем. Там, видимо, диалог продолжается, какие-то контакты будут продолжаться. Пока мы ничего официально не получили", — пояснил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что встреча представителей России и США на этой неделе пока не ожидается.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине . По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

Как заявил Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Россию устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.

Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС , Соединенных Штатов и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных , по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.

По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.