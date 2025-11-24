Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о мирном плане, выработанном в Женеве - РИА Новости, 24.11.2025
12:34 24.11.2025
Песков ответил на вопрос о мирном плане, выработанном в Женеве
Москва не знает, какой текст мирного плана был выработан в ходе контактов США и Украины в Женеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2025
Песков ответил на вопрос о мирном плане, выработанном в Женеве

Песков: Москва не знает, какой текст мирного плана был выработан в Женеве

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москва не знает, какой текст мирного плана был выработан в ходе контактов США и Украины в Женеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не знаем, приедет ли глава киевского режима в Вашингтон, что именно будет обсуждаться, какой текст выработан в Женеве. Такой информацией мы пока не располагаем", - сказал Песков журналистам. ​
​Ранее стало известно, что Владимир Зеленский на следующей неделе может приехать в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом для согласования плана по урегулированию конфликта на Украине, однако никаких четких планов визита нет - поездка Зеленского будет зависеть от исхода переговоров в Женеве.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Кремле назвали невозможным вести обсуждение плана по Украине через СМИ
