Рейтинг@Mail.ru
На Кубани организаторы финансовой пирамиды получили сроки - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/krasnodar-2057156575.html
На Кубани организаторы финансовой пирамиды получили сроки
На Кубани организаторы финансовой пирамиды получили сроки - РИА Новости, 24.11.2025
На Кубани организаторы финансовой пирамиды получили сроки
Октябрьский районный суд Краснодара приговорил к срокам до почти 10 лет организаторов финансовой пирамиды, ущерб от их действий превысил 870 миллионов рублей, а РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T14:50:00+03:00
2025-11-24T14:50:00+03:00
происшествия
краснодар
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
https://ria.ru/20251123/moshenniki-2056956120.html
https://ria.ru/20251009/peterburg-2047255842.html
краснодар
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, краснодарский край, россия
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Россия
На Кубани организаторы финансовой пирамиды получили сроки

На Кубани организаторы финансовой пирамиды получили сроки до десяти лет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд Краснодара приговорил к срокам до почти 10 лет организаторов финансовой пирамиды, ущерб от их действий превысил 870 миллионов рублей, а потерпевшими по делу признаны 1197 человек, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
По данным суда, в период с мая 2014 по февраль 2019 года подсудимые организовали деятельность по привлечению денег граждан якобы для вложения в кредитные кооперативы с высокими процентами (около 13%). На самом деле КПК "Мой вклад", а в дальнейшем кредитный кооператив "Сберегательный союз" существовали по принципу финансовой пирамиды, то есть выплата процентов по вкладам осуществлялась за счет привлеченных средств новых вкладчиков.
Девочка за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В МВД рассказали, как мошенники обманывают детей в игровых чатах
Вчера, 17:11
"Октябрьский районный суд г. Краснодара огласил приговор в отношении Рафаэля Бабаева, Владислава Хачияна, Юрия Пышина, Оксаны Гребенщиковой и Игоря Герасимова. Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере - ред.)… Потерпевшими по делу признаны 1197 человек, ущерб составил более 870 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Всех осужденных взяли под стражу в зале суда, отбывать наказание им надлежит в колонии общего режима.
"Осужденным назначены наказания в виде лишения свободы: Бабаеву - на срок 9 лет 10 месяцев; Хачияну - на срок 7 лет; Пышину - на срок 4 года 6 месяцев; Гребенщиковой - 5 лет; Герасимову - 4 года 1 месяц. Судом сохранен арест, наложенный на имущество осужденных на общую сумму 873 397 257 рублей", - сообщили в пресс-службе судов региона.
Приговор в законную силу не вступил.
Подозреваемый в организации финансовой пирамиды в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Петербурге пресекли деятельность финансовой пирамиды
9 октября, 13:11
 
ПроисшествияКраснодарКраснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала