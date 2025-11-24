На Кубани организаторы финансовой пирамиды получили сроки

КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд Краснодара приговорил к срокам до почти 10 лет организаторов финансовой пирамиды, ущерб от их действий превысил 870 миллионов рублей, а потерпевшими по делу признаны 1197 человек, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По данным суда, в период с мая 2014 по февраль 2019 года подсудимые организовали деятельность по привлечению денег граждан якобы для вложения в кредитные кооперативы с высокими процентами (около 13%). На самом деле КПК "Мой вклад", а в дальнейшем кредитный кооператив "Сберегательный союз" существовали по принципу финансовой пирамиды, то есть выплата процентов по вкладам осуществлялась за счет привлеченных средств новых вкладчиков.

"Октябрьский районный суд г. Краснодара огласил приговор в отношении Рафаэля Бабаева, Владислава Хачияна, Юрия Пышина, Оксаны Гребенщиковой и Игоря Герасимова. Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере - ред.)… Потерпевшими по делу признаны 1197 человек, ущерб составил более 870 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Всех осужденных взяли под стражу в зале суда, отбывать наказание им надлежит в колонии общего режима.

"Осужденным назначены наказания в виде лишения свободы: Бабаеву - на срок 9 лет 10 месяцев; Хачияну - на срок 7 лет; Пышину - на срок 4 года 6 месяцев; Гребенщиковой - 5 лет; Герасимову - 4 года 1 месяц. Судом сохранен арест, наложенный на имущество осужденных на общую сумму 873 397 257 рублей", - сообщили в пресс-службе судов региона.