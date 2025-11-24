https://ria.ru/20251124/konsultatsii-2057023729.html
США и Украина продолжат консультации, заявили в Белом Доме
США и Украина договорились продолжить консультации по итогам прошедших переговоров в Женеве, заявили в Белом доме. РИА Новости, 24.11.2025
