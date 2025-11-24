https://ria.ru/20251124/konstantinovka-2057037903.html
ВС России уничтожили три антенны связи ВСУ в районе Константиновки
ВС России уничтожили три антенны связи ВСУ в районе Константиновки - РИА Новости, 24.11.2025
ВС России уничтожили три антенны связи ВСУ в районе Константиновки
Операторы беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили три антенны связи ВСУ в районе Константиновки, сообщили... РИА Новости, 24.11.2025
ВС России уничтожили три антенны связи ВСУ в районе Константиновки
Операторы БПЛА "Юга" уничтожили три антенны связи ВСУ в районе Константиновки