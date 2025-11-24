Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили три антенны связи ВСУ в районе Константиновки - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:05 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/konstantinovka-2057037903.html
ВС России уничтожили три антенны связи ВСУ в районе Константиновки
ВС России уничтожили три антенны связи ВСУ в районе Константиновки - РИА Новости, 24.11.2025
ВС России уничтожили три антенны связи ВСУ в районе Константиновки
Операторы беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили три антенны связи ВСУ в районе Константиновки, сообщили... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T08:05:00+03:00
2025-11-24T08:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006374150_0:279:3074:2008_1920x0_80_0_0_9fc11e03d65ce9f0ab373e122c3bfc43.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006374150_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_03d9963456e304d1c310ba6b5dcb1779.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили три антенны связи ВСУ в районе Константиновки

Операторы БПЛА "Юга" уничтожили три антенны связи ВСУ в районе Константиновки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили три антенны связи ВСУ в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России.
«
"Разведка обнаружила оборудование, обеспечивавшее связь между украинскими подразделениями. После подтверждения координат цели были поражены точечными ударами беспилотных систем. Противник лишился узлов связи в указанном секторе", - говорится в сообщении.
Ежедневно операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск выявляют и уничтожают новые цели противника в зоне специальной военной операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала