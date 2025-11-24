https://ria.ru/20251124/kling-2057177237.html
Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг
Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг
Музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг скончался в возрасте 85 лет, сообщило издание Aftonbladet со ссылкой на его сына. РИА Новости, 24.11.2025
abba, в мире, швеция, ян клинг
Культура, ABBA, В мире, Швеция, Ян Клинг
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг скончался в возрасте 85 лет, сообщило издание Aftonbladet
со ссылкой на его сына.
"Умер музыкант группы ABBA
Ян Клинг", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, Клинг часто сотрудничал с ABBA, его игра на саксофоне и флейте звучит в альбомах группы Arrival, Voulez-Vous, Super Trouper и The Visitors. Он также сыграл на флейте вступление в песне Fernando.
"Он оставался в тени, но участвовал очень во многом", - рассказал изданию его сын Маттиас Клинг.