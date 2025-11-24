Рейтинг@Mail.ru
Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг
Культура
 
15:56 24.11.2025
Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг
Музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг скончался в возрасте 85 лет, сообщило издание Aftonbladet со ссылкой на его сына. РИА Новости, 24.11.2025
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг скончался в возрасте 85 лет, сообщило издание Aftonbladet со ссылкой на его сына.
"Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, Клинг часто сотрудничал с ABBA, его игра на саксофоне и флейте звучит в альбомах группы Arrival, Voulez-Vous, Super Trouper и The Visitors. Он также сыграл на флейте вступление в песне Fernando.
"Он оставался в тени, но участвовал очень во многом", - рассказал изданию его сын Маттиас Клинг.
 
