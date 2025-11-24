https://ria.ru/20251124/kliff-2057224890.html
Умер ямайский певец Джимми Клифф
Умер ямайский певец Джимми Клифф - РИА Новости, 24.11.2025
Умер ямайский певец Джимми Клифф
Известный ямайский певец, композитор и популяризатор жанра регги Джимми Клифф ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщила супруга музыканта Латифа. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T18:07:00+03:00
2025-11-24T18:07:00+03:00
2025-11-24T18:07:00+03:00
культура
россия
кингстон (город)
лондон
джимми клифф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057223622_0:103:3024:1805_1920x0_80_0_0_f29facad134524e68ec0b3a816254d16.jpg
россия
кингстон (город)
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057223622_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_abf297ff93544a239c7f64b66fea2bfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кингстон (город), лондон, джимми клифф
Культура, Россия, Кингстон (город), Лондон, Джимми Клифф
Умер ямайский певец Джимми Клифф
Ямайский музыкант и популяризатор регги Джимми Клифф умер на 82-м году жизни
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Известный ямайский певец, композитор и популяризатор жанра регги Джимми Клифф ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщила супруга музыканта Латифа.
«
"С глубокой грустью сообщаю, что мой муж Джимми Клифф скончался от приступа на фоне пневмонии", - написала Латифа на официальной странице музыканта в соцсети Facebook*.
Супруга поблагодарила коллег, семью и друзей Клиффа, а также фанатов музыканта и врачей.
Джимми Клифф, урожденный Джеймс Чемберс, начал записывать собственную музыку в жанрах ска и поп в ямайском Кингстоне
в 1960-х. Позже он временно перебрался в Лондон
, где доработал свой стиль, добавив в него элементы соула и ритм-н-блюза. В том же десятилетии песни Клиффа начали обретать мировую популярность, а в 1972 году музыкант сыграл главную роль в фильме "Тернистый путь", чем закрепил свой успех и популяризовал жанр регги. Клифф продолжал музыкальную и актерскую карьеру вплоть до последних дней своей жизни. Он является единственным регги-музыкантом, награжденным ямайским государственным орденом "За заслуги", вручающимся за достижения в науке, культуре и смежных областях.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.