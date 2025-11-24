Рейтинг@Mail.ru
Умер ямайский певец Джимми Клифф
Культура
 
18:07 24.11.2025
Умер ямайский певец Джимми Клифф
Умер ямайский певец Джимми Клифф
Известный ямайский певец, композитор и популяризатор жанра регги Джимми Клифф ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщила супруга музыканта Латифа. РИА Новости, 24.11.2025
россия, кингстон (город), лондон, джимми клифф
Культура, Россия, Кингстон (город), Лондон, Джимми Клифф
Умер ямайский певец Джимми Клифф

Ямайский музыкант и популяризатор регги Джимми Клифф умер на 82-м году жизни

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Известный ямайский певец, композитор и популяризатор жанра регги Джимми Клифф ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщила супруга музыканта Латифа.
"С глубокой грустью сообщаю, что мой муж Джимми Клифф скончался от приступа на фоне пневмонии", - написала Латифа на официальной странице музыканта в соцсети Facebook*.
Супруга поблагодарила коллег, семью и друзей Клиффа, а также фанатов музыканта и врачей.
Джимми Клифф, урожденный Джеймс Чемберс, начал записывать собственную музыку в жанрах ска и поп в ямайском Кингстоне в 1960-х. Позже он временно перебрался в Лондон, где доработал свой стиль, добавив в него элементы соула и ритм-н-блюза. В том же десятилетии песни Клиффа начали обретать мировую популярность, а в 1972 году музыкант сыграл главную роль в фильме "Тернистый путь", чем закрепил свой успех и популяризовал жанр регги. Клифф продолжал музыкальную и актерскую карьеру вплоть до последних дней своей жизни. Он является единственным регги-музыкантом, награжденным ямайским государственным орденом "За заслуги", вручающимся за достижения в науке, культуре и смежных областях.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Культура Россия Кингстон (город) Лондон Джимми Клифф
 
 
