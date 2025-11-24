Рейтинг@Mail.ru
Титов заявил о диверсификации российского экспорта в Китай - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/kitay-2057049887.html
Титов заявил о диверсификации российского экспорта в Китай
Титов заявил о диверсификации российского экспорта в Китай - РИА Новости, 24.11.2025
Титов заявил о диверсификации российского экспорта в Китай
Структура российского экспорта в Китай диверсифицируется, идет стремительный рост интереса к российским товарам потребительского спроса, в частности... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T09:34:00+03:00
2025-11-24T09:34:00+03:00
экономика
китай
россия
сиань
борис титов
российский экспортный центр (рэц)
tiktok
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
https://ria.ru/20251124/ii-2057034525.html
https://ria.ru/20251124/dolg-2056690159.html
китай
россия
сиань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия, сиань, борис титов, российский экспортный центр (рэц), tiktok
Экономика, Китай, Россия, Сиань, Борис Титов, Российский экспортный центр (РЭЦ), TikTok
Титов заявил о диверсификации российского экспорта в Китай

Титов заявил, что структура экспорта России в Китай диверсифицируется

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИАНЬ (Китай), 24 ноя - РИА Новости. Структура российского экспорта в Китай диверсифицируется, идет стремительный рост интереса к российским товарам потребительского спроса, в частности сельхозпродукции, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"Мы рады видеть, как диверсифицируется структура нашего экспорта", - сообщил Титов в ходе VI Российско-Китайского форума предпринимателей.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Власти КНР призвали усилить глобальное сотрудничество в области ИИ
07:05
Хотя сырьевые товары, по его словам, "по-прежнему составляют значительную его часть, мы наблюдаем стремительный рост интереса в Китае к российским товарам потребительского спроса, в частности, сельхозпродукции".
Российский экспортный центр (РЭЦ) активно поддерживает эту тенденцию, заметил он, открыв 14 национальных магазинов Made in Russia на восьми популярных электронных торговых площадках.
"Активно растет онлайн-торговля, большие маркетплейсы - TikTok, JD, Alibaba открывают широкие возможности для экспорта, подрастают и специализированные маркетплейсы под эгидой РЭЦ - "Санрайз", КИФА и другие", - отметил Титов.
"Несмотря на все объективные сложности, мы видим рост активности китайского бизнеса в России", - подчеркнул сопредседатель РККДМР.
Он указал, что развитию связей способствуют новые формы расчетов, в частности, с использованием цифрового юаня, создана платформа Renminbi Digital.
Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около 500 представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Крутой поворот. Ставка Москвы неожиданно сыграла
08:00
 
ЭкономикаКитайРоссияСианьБорис ТитовРоссийский экспортный центр (РЭЦ)TikTok
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала