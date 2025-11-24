Титов заявил о диверсификации российского экспорта в Китай

СИАНЬ (Китай), 24 ноя - РИА Новости. Структура российского экспорта в Китай диверсифицируется, идет стремительный рост интереса к российским товарам потребительского спроса, в частности сельхозпродукции, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.