Титов заявил о диверсификации российского экспорта в Китай

СИАНЬ (Китай), 24 ноя - РИА Новости. Структура российского экспорта в Китай диверсифицируется, идет стремительный рост интереса к российским товарам потребительского спроса, в частности сельхозпродукции, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"Мы рады видеть, как диверсифицируется структура нашего экспорта", - сообщил Титов в ходе VI Российско-Китайского форума предпринимателей.
Хотя сырьевые товары, по его словам, "по-прежнему составляют значительную его часть, мы наблюдаем стремительный рост интереса в Китае к российским товарам потребительского спроса, в частности, сельхозпродукции".
Российский экспортный центр (РЭЦ) активно поддерживает эту тенденцию, заметил он, открыв 14 национальных магазинов Made in Russia на восьми популярных электронных торговых площадках.
"Активно растет онлайн-торговля, большие маркетплейсы - TikTok, JD, Alibaba открывают широкие возможности для экспорта, подрастают и специализированные маркетплейсы под эгидой РЭЦ - "Санрайз", КИФА и другие", - отметил Титов.
"Несмотря на все объективные сложности, мы видим рост активности китайского бизнеса в России", - подчеркнул сопредседатель РККДМР.
Он указал, что развитию связей способствуют новые формы расчетов, в частности, с использованием цифрового юаня, создана платформа Renminbi Digital.
Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около 500 представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.