Киев использует БПЛА с химикатами, заявил делегат России в ОЗХО
Киев использует БПЛА с химикатами, заявил делегат России в ОЗХО
Украина продолжает осуществлять теракты с использованием беспилотников, снаряженных токсичными химикатами, не только против военных, но и против населения РФ,... РИА Новости, 24.11.2025
Киев использует БПЛА с химикатами, заявил делегат России в ОЗХО
Лысогорский: Киев совершает теракты с использованием БПЛА, оснащенных химикатами