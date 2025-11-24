Рейтинг@Mail.ru
Киев использует БПЛА с химикатами, заявил делегат России в ОЗХО - РИА Новости, 24.11.2025
19:46 24.11.2025
Киев использует БПЛА с химикатами, заявил делегат России в ОЗХО
Киев использует БПЛА с химикатами, заявил делегат России в ОЗХО
Украина продолжает осуществлять теракты с использованием беспилотников, снаряженных токсичными химикатами, не только против военных, но и против населения РФ,... РИА Новости, 24.11.2025
Киев использует БПЛА с химикатами, заявил делегат России в ОЗХО

ГААГА, 24 ноя - РИА Новости. Украина продолжает осуществлять теракты с использованием беспилотников, снаряженных токсичными химикатами, не только против военных, но и против населения РФ, заявил представитель российской делегации в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский.
В Гааге с 24 по 28 ноября проходит 30-я сессия Конференции государств-участников ОЗХО.
"Украина продолжает осуществлять террористические акты с использованием БПЛА, снаряженных отравляющими веществами, токсичными химикатами, в том числе несписочными, не только против российских военнослужащих, но и против гражданского населения", - заявил Лысогорский на сессии в Гааге в понедельник.
По его словам, такой подход Украины привлекателен для террористов и криминальных структур со всего мира.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Они применяют "химию". Что российские бойцы обнаружили в зоне СВО
15 октября, 08:00
 
