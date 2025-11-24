Киев использует БПЛА с химикатами, заявил делегат России в ОЗХО

ГААГА, 24 ноя - РИА Новости. Украина продолжает осуществлять теракты с использованием беспилотников, снаряженных токсичными химикатами, не только против военных, но и против населения РФ, заявил представитель российской делегации в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский.