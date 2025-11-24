Рейтинг@Mail.ru
В Курской области проработают вопрос установки точек Wi-Fi на заправках - РИА Новости, 24.11.2025
12:13 24.11.2025
В Курской области проработают вопрос установки точек Wi-Fi на заправках
В Курской области проработают вопрос установки точек Wi-Fi на заправках - РИА Новости, 24.11.2025
В Курской области проработают вопрос установки точек Wi-Fi на заправках
Губернатор Курской области Александр Хинштейн после жалоб жителей региона поручил проработать вопрос установки точек Wi-Fi на электрозаправках, поскольку они... РИА Новости, 24.11.2025
курская область
александр хинштейн
https://realty.ria.ru/20251124/hinshtejn-2057089667.html
курская область
2025
Новости
курская область, александр хинштейн
Курская область, Александр Хинштейн
В Курской области проработают вопрос установки точек Wi-Fi на заправках

Хинштейн поручил проработать вопрос установки точек Wi-Fi на заправках

КУРСК, 24 ноя – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн после жалоб жителей региона поручил проработать вопрос установки точек Wi-Fi на электрозаправках, поскольку они перестают работать при отключении мобильного интернета.
"Вижу сообщения в соцсетях о том, что электрозаправки для автотранспорта прекращают свою работу при отключении интернета (мобильного – ред.). В этой связи, пожалуйста, проработайте, направьте обращение в те компании, кому принадлежат заправки, а мы понимаем, что речь идет по сути о государственной структуре, с тем, чтобы они проработали возможность установить Wi-Fi", - обратился Хинштейн к подчиненным на заседании правительства региона.
По его словам, с установкой точек Wi-Fi заправки смогут функционировать бесперебойно.
Хинштейн поручил создать градсовет в преддверии 1000-летия Курска
11:38
 
Курская областьАлександр Хинштейн
 
 
