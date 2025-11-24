https://ria.ru/20251124/khinshteyn-2057101048.html
В Курской области проработают вопрос установки точек Wi-Fi на заправках
В Курской области проработают вопрос установки точек Wi-Fi на заправках - РИА Новости, 24.11.2025
В Курской области проработают вопрос установки точек Wi-Fi на заправках
Губернатор Курской области Александр Хинштейн после жалоб жителей региона поручил проработать вопрос установки точек Wi-Fi на электрозаправках, поскольку они... РИА Новости, 24.11.2025
В Курской области проработают вопрос установки точек Wi-Fi на заправках
Хинштейн поручил проработать вопрос установки точек Wi-Fi на заправках