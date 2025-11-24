Ребенок за штурвалом: катастрофа, которая изменила российскую авиацию

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Никто не мог знать, что именно рейс SU593 станет частью мировой истории авиационных катастроф. Двадцать третьего марта 1994 года самолет компании "Аэрофлот-РАЛ", получивший имя Михаила Глинки, рухнул среди горного массива Кемеровской области. Все 75 человек на борту погибли. Но дело было не только в масштабе трагедии: таких крушений мир, к сожалению, знал немало.

На этот раз причиной стала уникальная, почти невероятная цепь событий.

Последние часы полета SU593

Перелет Москва — Гонконг. Обычный ночной рейс, один из тех, что сотни раз проходили без малейших отклонений. Пассажиры, уставшие после длинного дня, рассаживались по креслам, поправляли пледы, листали журналы, кто-то засыпал еще до взлета. Для экипажа этот рейс тоже был привычным: план полета рассчитан до минуты, техника уверенно держит курс, автопилот исправно выполняет свою работу.

Airbus A310, один из самых современных самолетов того времени, поднялся в воздух из Шереметьево в 20:39. Это был надежный, новый, хорошо изученный самолет, на котором летали специально обученные экипажи. Второй пилот Андрей Данилов и сменный командир Ярослав Кудринский входили в число элитных авиаторов, прошедших переподготовку у французских специалистов.

Полет проходил ровно. Ночь над Сибирью была спокойной, звездной, с ровными потоками воздуха. Под крыльями бесконечная тайга, полосы рек и черные пятна горных массивов. В кабине тишина, перебиваемая редкими репликами, привычный ритм световых индикаторов, негромкое гудение автопилота.

Кудринский решил показать детям кабину: в 90-е казалось естественным такое развлечение для ребят, которым тяжело было выдерживать долгие перелеты. Пилот уже несколько раз брал сына Эльдара в поездки — тот увлекался авиацией, задавал вопросы, интересовался приборами.

Кабина современного Airbus A310, где автоматика выполняла большую часть задач, казалась вполне безопасным местом для короткой демонстрации, а для подростков была похожа на космический корабль.

Когда дети вошли, атмосфера в кабине стала почти домашней. Легкие шутки, спокойные понятные объяснения, как все работает, — это выглядело безобидной экскурсией. Но именно в тот момент был сделан шаг в сторону от инструкций и стандартных процедур безопасности, которые должны быть незыблемыми.

© Pixabay / skeeze Пилоты в кабине самолета © Pixabay / skeeze Пилоты в кабине самолета

В какой-то момент Эльдар, сидевший в кресле второго пилота, положил руки на штурвал и услышал: "Поворачивай". Для него это было просто игрой, этаким жестом доверия от отца. А для самолета — началом незаметного, но опасного процесса, приведшего в итоге к жуткой трагедии.

Одно движение вывело лайнер из равновесия

Airbus продолжал лететь на автопилоте. Казалось, ничто не может нарушить стабильность. Однако система автопилота А310 имела особенность , о которой знали далеко не все: при значительном физическом давлении на штурвал в одном из каналов управление могло частично отключиться без громкого предупреждения.

Именно это и произошло. Усилие подростка, которому никто не придал значения, стало тем самым триггером для программы. Автопилот отключился в одном из режимов, при этом экипажу не удалось сразу заметить слабое световое предупреждение среди множества индикаторов.

Крен рос постепенно, почти неуловимо. В кабине поначалу не чувствовали, что происходит что-то необычное: самолет был большим, инерционным, плавным. Но через несколько минут крен достиг критических значений, и Airbus начал снижаться.

Когда пилоты осознали ситуацию, они боролись до последнего. На самописцах позже найдут эти записи — отчаянные крики и попытки вернуть контроль над многотонной машиной. Но автоматика вела себя иначе, чем привыкли пилоты, и в условиях ограниченного времени это стало роковой проблемой.

Вот та самая расшифровка данных "черных ящиков":

Кудринский: "Газ полный!"

Второй пилот: "Скорость большая очень!"

Кудринский: "Так, все, выходим, выходим. Вправо! Большая скорость. Убери газы!"

Второй пилот: "Прибрал!"

Кудринский: "Сейчас выйдем! Все нормально! Потихоньку на себя. Потихоньку, говорю!"

Эти слова были последними.

В какой-то момент Airbus удалось вывести из штопора, но для набора высоты уже не хватило пространства. В 01:17 самолет ударился хвостом о склон сопки, начал разрушаться и загорелся.

Первые часы после удара

Первые сообщения о пропаже поступили спустя два часа, когда рейс перестал выходить на связь. В районе Кемеровской области была развернута поисково-спасательная операция . Тайга ночью — это темный, почти непроглядный лабиринт, и спасателям требовалось время, чтобы обнаружить место падения.

Когда они поднялись на склон, увиденная картина потрясла даже опытных сотрудников. Обломки были разбросаны по склону почти на километр. Часть деревьев лежала, словно скошенная гигантским ножом, стволы сломаны наполовину. Повсюду куски обшивки, кресла, обрывки одежды, документы, паспорта, личные вещи. Местные жители, участвовавшие в поисках, говорили о том, что вокруг стоял "запах керосина", он как будто въелся в снег.

Анатолий Горностаев, который в те годы работал оператором местного телевидения, вместе со спасателями прибыл на место одним из первых.

"И что страшно — волосы у всех седые, — цитирует его "Аиф". — Керосин выжег и залил все, растворил даже кровь, а снег напоминал твердый наст, по которому можно было ходить не проваливаясь".

Для солдат, которых привлекли к расчистке территории, эта работа тоже стала испытанием. Холод, тяжелые условия, эмоциональная нагрузка. Работы заняли месяцы: район был труднодоступным, снег долго скрывал часть обломков.

© GFDL 1.2 Самолет Airbus A310 за год до авиакатастрофы © GFDL 1.2 Самолет Airbus A310 за год до авиакатастрофы

Закрытое дело и открытые вопросы

Уголовное дело закрыли почти сразу. Все лица, потенциально ответственные за инцидент, погибли. Однако расследование продолжалось: были проведены экспертизы, расшифровки самописцев, анализ особенностей работы автопилота. Суды длились годами, но скрывать причины катастрофы никто не пытался: выводы были очевидны. Присутствие ребенка за штурвалом стало ключевым фактором, но не единственным.

Международный авиационный комитет перечислил восемь причин трагедии. Среди них недоработки в системе сигнализации автопилота, недостаточная подготовка экипажей именно к таким, "пограничным" режимам работы, отсутствие должного контроля за доступом в кабину.

Заслуженный пилот России Виктор Саженин подчеркивал : "Не бывает какой-то единственной причины трагедии: там целая цепь событий, следующих один за другим. Но по большому счету вина была на корпорации, производителе авиалайнера А310 — AirbusIndustry, — объяснял пилот. — Во время полета получилось так, что автопилот хотел повернуть самолет согласно курсу, но мальчик удерживал штурвал через физическую силу. Фактически ребенок боролся против него, и, как следствие, — шайба штурвала вошла в нейтральное положение, он рассоединился на правый и левый. И вот это рассоединение не было сигнализировано".

По словам Саженина, производитель Airbus попросту не предусмотрел подобного развития событий.

"Об этом не было сказано нигде в технической документации, и нас, пилотов, этому не обучали".

Катастрофа получила широкую огласку за рубежом прежде всего потому, что в ней участвовал современный Airbus. Это вынудило производителей пересмотреть ряд требований к подготовке пилотов и к системе оповещения.