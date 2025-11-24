Кандидат от правящей партии РС БиГ лидирует на президентских выборах

Синиша Каран голосует на досрочных выборах президента Республики Сербской на избирательном участке в Баня-Луке, к северо-западу от Сараево

© AP Photo / Milivoje Pavicic Синиша Каран голосует на досрочных выборах президента Республики Сербской на избирательном участке в Баня-Луке, к северо-западу от Сараево

БЕЛГРАД, 24 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) от партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Синиша Каран лидирует с 50,3% голосов по итогам обработки данных с 99,72% участков, сообщила в понедельник Центральная избирательная комиссия БиГ.

По последним данным на официальном сайте ЦИК, Каран получил 217 324 голоса, или 50,3% голосов, а кандидат оппозиционной Сербской демократической партии (СДС) Бранко Блануша – 208 955, или 48,37% голосов. Еще четыре кандидата получают каждый менее 1% поддержки избирателей.

Лидер правящей в Республике Сербской СНСД Милорад Додик в ночь на понедельник уже провозгласил победу партийного кандидата Синиши Карана на досрочных выборах президента РС БиГ.

Он заявил, что его оппоненты после выборов президента РС БиГ и победы его соратника Карана получили "двух Додиков", которые будут бороться за права РС БиГ. Уход с поста и участие в волеизъявлении стали для Додика вынужденным шагом, в начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у президента РС и назначила досрочные выборы.

Суд БиГ в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.

На период между отзывом мандата и выборами парламент РС БиГ утвердил кандидатуру советницы президента Милорада Додика - Аны Тришич-Бабич - на должность временно исполняющей обязанности президента.