Кандидат от правящей партии РС БиГ лидирует на президентских выборах
11:55 24.11.2025 (обновлено: 12:06 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/karan-2057096039.html
Кандидат от правящей партии РС БиГ лидирует на президентских выборах
в мире, республика сербская, сараево, босния и герцеговина, милорад додик, оон
В мире, Республика Сербская, Сараево, Босния и Герцеговина, Милорад Додик, ООН
Кандидат от правящей партии РС БиГ лидирует на президентских выборах

Кандидат в президенты РС БиГ Каран лидирует с 50,3% голосов

© AP Photo / Milivoje PavicicСиниша Каран голосует на досрочных выборах президента Республики Сербской на избирательном участке в Баня-Луке, к северо-западу от Сараево
Синиша Каран голосует на досрочных выборах президента Республики Сербской на избирательном участке в Баня-Луке, к северо-западу от Сараево - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Milivoje Pavicic
Синиша Каран голосует на досрочных выборах президента Республики Сербской на избирательном участке в Баня-Луке, к северо-западу от Сараево
БЕЛГРАД, 24 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) от партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Синиша Каран лидирует с 50,3% голосов по итогам обработки данных с 99,72% участков, сообщила в понедельник Центральная избирательная комиссия БиГ.
По последним данным на официальном сайте ЦИК, Каран получил 217 324 голоса, или 50,3% голосов, а кандидат оппозиционной Сербской демократической партии (СДС) Бранко Блануша – 208 955, или 48,37% голосов. Еще четыре кандидата получают каждый менее 1% поддержки избирателей.
Кандидат на пост президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины от правящей партии Союз независимых социал-демократов Синиша Каран и руководитель партии Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Лидер на выборах главы РС БиГ заявил о выборе против узурпаторов и за мир
00:43
Лидер правящей в Республике Сербской СНСД Милорад Додик в ночь на понедельник уже провозгласил победу партийного кандидата Синиши Карана на досрочных выборах президента РС БиГ.
Он заявил, что его оппоненты после выборов президента РС БиГ и победы его соратника Карана получили "двух Додиков", которые будут бороться за права РС БиГ. Уход с поста и участие в волеизъявлении стали для Додика вынужденным шагом, в начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у президента РС и назначила досрочные выборы.
Суд БиГ в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.
На период между отзывом мандата и выборами парламент РС БиГ утвердил кандидатуру советницы президента Милорада Додика - Аны Тришич-Бабич - на должность временно исполняющей обязанности президента.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Додик борется за сохранение статуса и полномочий РС БиГ, заявил посол
29 августа, 03:36
 
