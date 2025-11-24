В Калининграде предложили сделать выходным день штурма Кенигсберга

КАЛИНИНГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Депутат горсовета Калининграда Сергей Севостьянов предложил сделать выходным в регионе день штурма Кенигсберга 9 апреля.
"Я считаю, что в этот день у всех людей должна быть возможность прийти возложить цветы на могилы наших павших воинов. В этом основная идея сделать выходным днем 9 апреля – день штурма Кенигсберга. Потому что люди работают и не все могут выделить время. Получается кому-то с работы нужно отпрашиваться", - сказал РИА Новости Севостьянов.
Севостьянов уточнил, что его инициативу рассмотрит комиссия городского совета на ближайшем заседании. Если будут какие-то замечания по законопроекту, он предложит его переработать нормативно-правовому отделу.
"Городской совет выходит с законодательной инициативой на уровень заксобрания, то есть передают документы в законодательное собрание области, законодательное собрание принимает окончательное решение", - добавил депутат.
Так же, по словам Севостьянова, он предложил внести календарь праздничных дат региона – уже без выходных дней - День герба и флага Калининградской области, день рождения маршала Советского Союза Александра Василевского и день рождения Михаила Калинина, в честь которого названа Калининградская область.
Президент России Владимир Путин 17 ноября подписал закон об установлении Дня героического штурма и взятия Кёнигсберга - 9 апреля - новым днём воинской славы России.
Девятого апреля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Александра Василевского взяли штурмом город-крепость Кёнигсберг. В результате этой операции была разгромлена восточно-прусская группировка войск гитлеровской Германии. В плен были взяты более 93 тысяч немецких военнослужащих, захвачено более 2 тысяч орудий, 1652 миномета и 128 самолетов. По окончании войны, 17 октября 1945 года, следуя решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, Кенигсберг с прилегающими землями был включен в состав СССР. В апреле 1946 года президиум Верховного Совета СССР принял указ "Об образовании Кенигсбергской области в составе РСФСР", 4 июля ее административный центр был переименован в Калининград, а область - в Калининградскую.
