В Калининграде отрикошетившая машина сбила инспектора ГАИ
В Калининграде отрикошетившая машина сбила инспектора ГАИ
Калининградский инспектор ГАИ, проверявший документы на дороге, попал в больницу: его сбила машина, в которую врезался водитель иномарки, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T13:52:00+03:00
2025-11-24T13:52:00+03:00
2025-11-24T13:52:00+03:00
