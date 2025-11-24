Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде отрикошетившая машина сбила инспектора ГАИ
24.11.2025
В Калининграде отрикошетившая машина сбила инспектора ГАИ
В Калининграде отрикошетившая машина сбила инспектора ГАИ
В Калининграде отрикошетившая машина сбила инспектора ГАИ

В Калининграде отрикошетившая машина сбила проверявшего документы инспектора ГАИ

Сотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Калининградский инспектор ГАИ, проверявший документы на дороге, попал в больницу: его сбила машина, в которую врезался водитель иномарки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
Уточняется, что ДТП произошло на улице Горького в Калининграде.
"Водитель Hyundai совершил наезд на остановленный для проверки документов сотрудником ГАИ автомобиль Renault Logan, отчего тот отлетел в сторону и совершил наезд на сотрудника ГАИ. Сотрудник ГАИ госпитализирован с травмами", - сообщили в пресс-службе.
Собеседник агентства уточнил, что на месте происшествия работают сотрудники Госинспекции и устанавливают все обстоятельства.
В Донецке водитель столкнулся с несколькими авто, скрываясь от погони ДПС
17 ноября
В Донецке водитель столкнулся с несколькими авто, скрываясь от погони ДПС
