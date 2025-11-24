https://ria.ru/20251124/kabmin-2057115815.html
Правительство поддержало проект о мерах за незаконное пересечение границы
Правительство поддержало проект о мерах за незаконное пересечение границы
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство России поддерживает законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил пересечения государственной границы страны, следует из проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе.
Отмечается, что законопроектом предлагается увеличить размеры административных штрафов за совершение административных правонарушений в области защиты государственной границы Российской Федерации (статьи 18.1 - 18.7 и статья 18.14 КоАП РФ
).
"Внесение предлагаемых изменений позволит повысить эффективность мер по противодействию незаконному пересечению Государственной границы Российской Федерации, нарушениям пограничного режима, а также иным правонарушениям, предусмотренным указанными нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - подчеркивается в документе.