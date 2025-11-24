Правительство поддержало проект о мерах за незаконное пересечение границы

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство России поддерживает законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил пересечения государственной границы страны, следует из проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Внесение предлагаемых изменений позволит повысить эффективность мер по противодействию незаконному пересечению Государственной границы Российской Федерации, нарушениям пограничного режима, а также иным правонарушениям, предусмотренным указанными нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - подчеркивается в документе.