Рейтинг@Mail.ru
Израиль обстрелял спасателей, тушивших пожары на юге Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 24.11.2025 (обновлено: 18:11 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/izrail-2057225884.html
Израиль обстрелял спасателей, тушивших пожары на юге Ливана, пишут СМИ
Израиль обстрелял спасателей, тушивших пожары на юге Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2025
Израиль обстрелял спасателей, тушивших пожары на юге Ливана, пишут СМИ
Израильская артиллерия открыла огонь по отрядам ливанских спасателей, которые прибыли на тушение пожаров в поселениях Залватия и Ярин на юге Ливана, сообщает... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T18:10:00+03:00
2025-11-24T18:11:00+03:00
в мире
ливан
израиль
оон
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_991a8b57063ba0757ce217d9781c3bdb.jpg
https://ria.ru/20251123/izrail-2056967944.html
https://ria.ru/20251123/izrail-2056956649.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:54:2522:1945_1920x0_80_0_0_aeaa9dc86ca3c8f3a68570adc70e8a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, оон, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, ООН, Хезболла
Израиль обстрелял спасателей, тушивших пожары на юге Ливана, пишут СМИ

Al Mayadeen: Израиль открыл огонь по тушившим пожар спасателям на юге Ливана

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 24 ноя - РИА Новости. Израильская артиллерия открыла огонь по отрядам ливанских спасателей, которые прибыли на тушение пожаров в поселениях Залватия и Ярин на юге Ливана, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.
"Артиллерия оккупационных сил обстреляла сотрудников гражданской обороны, которые пытались потушить пожары в Залватии и Ярине на юге страны", - говорится в сообщении.
Последствия израильского удара по жилому дому в Бейруте - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Ливан обвинил Израиль в нежелании прекратить эскалацию в регионе
23 ноября, 17:58
Информации о погибших и раненых не поступало.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысяч нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 340 человек, около 700 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Министр обороны Израиля заявил, что давление на Ливан будет продолжаться
23 ноября, 17:13
 
В миреЛиванИзраильООНХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала