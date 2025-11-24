Израиль обстрелял спасателей, тушивших пожары на юге Ливана, пишут СМИ

"Артиллерия оккупационных сил обстреляла сотрудников гражданской обороны, которые пытались потушить пожары в Залватии и Ярине на юге страны", - говорится в сообщении.

По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысяч нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 340 человек, около 700 получили ранения.