Израиль обстрелял спасателей, тушивших пожары на юге Ливана, пишут СМИ

БЕЙРУТ, 24 ноя - РИА Новости. Израильская артиллерия открыла огонь по отрядам ливанских спасателей, которые прибыли на тушение пожаров в поселениях Залватия и Ярин на юге Ливана, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.
"Артиллерия оккупационных сил обстреляла сотрудников гражданской обороны, которые пытались потушить пожары в Залватии и Ярине на юге страны", - говорится в сообщении.
Информации о погибших и раненых не поступало.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысяч нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 340 человек, около 700 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.