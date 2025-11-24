Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии вновь пройдут учебные полеты истребителей НАТО - РИА Новости, 24.11.2025
16:19 24.11.2025
В Эстонии вновь пройдут учебные полеты истребителей НАТО
В Эстонии вновь пройдут учебные полеты истребителей НАТО - РИА Новости, 24.11.2025
В Эстонии вновь пройдут учебные полеты истребителей НАТО
Истребители стран-членов НАТО вновь проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии, сообщила телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 24.11.2025
В Эстонии вновь пройдут учебные полеты истребителей НАТО

ERR: истребители НАТО вновь проведут тренировочные полеты в небе над Эстонией

Истребители НАТО
Истребители НАТО - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Истребители НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Истребители стран-членов НАТО вновь проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии, сообщила телерадиокомпания ERR.
На прошлой неделе ERR сообщало о проведении тренировочных полетов истребителей НАТО в небе над Эстонией с 17 по 23 ноября. До этого они также проводились с 3 по 9 ноября, а также с 10 по 16 ноября.
Государственный флаг Эстонии
В Эстонии пригрозили отправкой самолетов НАТО в сторону России
3 октября, 15:31
«
"С 24 по 30 ноября истребители союзников проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время учений также могут выполняться сверхзвуковые полеты.
Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к Североатлантическому альянсу. В его рамках страны-союзники оказывают поддержку трем странам Балтии своими самолетами, патрулируя их воздушное пространство. Необходимость создания постоянной миссии обусловлена тем, что ни одна из этих стран не имеет собственных боевых самолетов, которые могли бы выполнять эти задачи.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Подготовительные учения Военно-морского флота Финляндии перед Freezing Winds 25
В Балтийском море начались военные учения стран НАТО
Вчера, 08:19
 
В миреЭстонияБалтияРоссияНАТО
 
 
