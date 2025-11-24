Рейтинг@Mail.ru
04:14 24.11.2025 (обновлено: 09:51 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/ipoteka-2057027238.html
Чекунков рассказал о важных нововведениях в ипотеке
Чекунков рассказал о важных нововведениях в ипотеке
Законопроект о расширении "дальневосточной" и "арктической" ипотеки на вторичное жилье будет представлен в первом квартале 2026 года, сообщил глава... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T04:14:00+03:00
2025-11-24T09:51:00+03:00
жилье
россия
арктика
алексей чекунков
владимир путин
жилье, россия, арктика, алексей чекунков, владимир путин
Жилье, Россия, Арктика, Алексей Чекунков, Владимир Путин
Чекунков: проект о расширении льготной ипотеки представят в начале 2026 года

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Законопроект о расширении "дальневосточной" и "арктической" ипотеки на вторичное жилье будет представлен в первом квартале 2026 года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в беседе с rg.ru.
"Там, где создаются новые предприятия, цены на квадратный метр очень высокие и не соответствуют качеству жилого фонда. И разумно смягчить для жителей эту нагрузку через механизм "дальневосточной" и "арктической" ипотеки. Мы прорабатываем такие правки в первом квартале 26-го года", — пояснил он.
Как напомнил министр, ранее президент России Владимир Путин предложил расширить условия ипотеки в тех населенных пунктах, где нет строительства нового жилья.
В начале ноября президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря обеспечить внесение изменений в дальневосточную и арктическую ипотеку для распространения этих программ: на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года, на вторичный рынок жилья в городах, в которых на отчетную дату не ведется строительство многоквартирных домов или количество строящихся многоквартирных домов не превышает двух единиц, на всех работников государственных или муниципальных образовательных организаций в ДФО и Арктике.
Жилье Россия Арктика Алексей Чекунков Владимир Путин
 
 
