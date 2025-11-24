Чекунков рассказал о важных нововведениях в ипотеке

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Законопроект о расширении "дальневосточной" и "арктической" ипотеки на вторичное жилье будет представлен в первом квартале 2026 года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в беседе с rg.ru.
"Там, где создаются новые предприятия, цены на квадратный метр очень высокие и не соответствуют качеству жилого фонда. И разумно смягчить для жителей эту нагрузку через механизм "дальневосточной" и "арктической" ипотеки. Мы прорабатываем такие правки в первом квартале 26-го года", — пояснил он.
Как напомнил министр, ранее президент России Владимир Путин предложил расширить условия ипотеки в тех населенных пунктах, где нет строительства нового жилья.
В начале ноября президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря обеспечить внесение изменений в дальневосточную и арктическую ипотеку для распространения этих программ: на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года, на вторичный рынок жилья в городах, в которых на отчетную дату не ведется строительство многоквартирных домов или количество строящихся многоквартирных домов не превышает двух единиц, на всех работников государственных или муниципальных образовательных организаций в ДФО и Арктике.