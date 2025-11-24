Внук Раджа Капура опубликовал фото рекламы RT India, рассказала Симоньян

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Внук индийского актера и режиссера Раджа Капура опубликовал фотографию рекламы RT India, посвященной его деду, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Внук индийского актера и режиссера Раджа Капура, которого знает и помнит каждый, кто родился в СССР, опубликовал фотографию рекламы RT India, посвященную его деду", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
© соцсетиВнук индийского актера и режиссера Раджа Капура опубликовал фотографию рекламы RT India, посвященной его деду
© соцсети
Внук индийского актера и режиссера Раджа Капура опубликовал фотографию рекламы RT India, посвященной его деду
Симоньян также привела цитату, указанную в плакате, который размещен в поезде-музее в Индии: "Вся страна подпевала песне Awaara Hoon (песня из фильма Капура "Бродяга" - ред.), не зная хинди". Она отметила, что эта мелодия знакома даже тем, кто не родился в СССР.
На сайте RT отмечается, что хештег #IndoRussiaMuseum выбился на первую строчку индийских трендов в X.
Рекламная кампания в Индии приурочена к запуску RT India. Канал начнет работу до конца 2025 года.
